В Одесі під Потьомкінськими сходами з’явилось сховище з сюрпризом (фото)

Під історичними одеськими Потьомкінськими сходами тепер є не тільки прохід між Грецьким та Стамбульським парками, а ще й сховище з… фортепіано.
Нагадаємо, Потьомкінські сходи, Стамбульський та Грецький парк під час повномасштабного вторгнення були закриті для перехожих.
Сходи та обидва парки відкрили у квітні цього року. Відомо, що між парками під історичними сходами є прохід, що з’єднує їх.
Нещодавно прохід між Стамбульським і Грецьким парком обладнали захисними укріпленнями. Тож тепер тут з’явилось ще одне сховище.
До речі, фортепіано, що з’явилось у проході вже давно, стоїть на своєму місці. А от інше фортепіано тепер є й у самому сховищі.
Сховище обладнано лавками, вхід у нього вільний. Так що пройти від парку до парку можна у будь-який час. Додамо: там дуже темно, тож будьте обережні.
Як це все виглядає зовні – дивіться на наших фото:
Фото авторки