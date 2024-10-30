Закохані зайці, красуня сова та класичні котики: у тихому центрі Одеси причаївся двір-казка (фоторепортаж)

І от ви, вже здогадуючись, котики – це перше, що ви побачите у дворику на вулиці Князівській, все ж помиляєтесь. Так, без котиків – воно ж ніяк, це ж класика. Але перше, що впало в очі – це маленька скульптура… закоханих зайців. Під зонтиком (на всяк випадок).

І хоча жіночка, що разом зі мною уперше потрапила у цей дворик, запевняла, що це кролики, все одно, як то кажуть, милота. До речі, я все одно вважаю, що це зайці. Ви ж тільки на них придивиться: усмішка сама собою виникає на обличчі, коли бачиш таке.

А квіти, які квіти! Ще й у казкових клумбах з камінням (здається, таки з одеських пляжів). Ну а ці пні-стільця!..

Ви також можете дізнатися: В одеському дворі живе Русалонька (фото)

Отак заходиш, бачиш оце все, і виходити не хочеться, хоча й поглядають на вас місцеві жителі (часи в нас такі) трохи сердито.

Сова, що зустрілася, так зовсім же красуня! Отак символ мудрості сидить собі серед грибів і радіє вашій увазі до неї.

Здається, кожний куточок прикрасили одесити, що живуть тут. Справжній двір-казка!

Ну а що там з місцевими котиками?.. От вам і котики – маленькі панно з пухнастиками зроблені з кришечок від пляшок. Вони розвішені у кількох місцях дворика: милуйтесь собі та знайте, що з пляшечок можна багато чого цікавого, корисного й приємного на вигляд зробити.

Ді речі, красень-котик (чи кішечка) з ошийником нам теж зустрівся. Справжній, живий, поводить себе як хазяїн казкового дворика. Дивився він на нас уважно-уважно, наче щось розказати хотів. Може, про те, як йому пощастило жити не на вулиці, а в справжньому казковому дворі?..

Читайте також: Так незвично і схоже на музей: чим приваблює старий одеський двір.

Фото авторки