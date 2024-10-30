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Закохані зайці, красуня сова та класичні котики: у тихому центрі Одеси причаївся двір-казка (фоторепортаж)

Закохані зайці, красуня сова та класичні котики: у тихому центрі Одеси причаївся двір-казка (фоторепортаж)

Тихий одеський центр… Звичайний будинок… Та ні, мабуть, зовсім незвичайний. Це ж справжній двір-казка!.. Так-так, звісно, з котиками.

І от ви, вже здогадуючись, котики – це перше, що ви побачите у дворику на вулиці Князівській, все ж помиляєтесь. Так, без котиків – воно ж ніяк, це ж класика. Але перше, що впало в очі – це маленька скульптура… закоханих зайців. Під зонтиком (на всяк випадок).

Влюбленные зайцы в одесском дворике

Скульптура в одесском дворике

І хоча жіночка, що разом зі мною уперше потрапила у цей дворик, запевняла, що це кролики, все одно, як то кажуть, милота. До речі, я все одно вважаю, що це зайці. Ви ж тільки на них придивиться: усмішка сама собою виникає на обличчі, коли бачиш таке.

В одесском дворике: зайцы или кролики?

Одесса, зайцы под зонтиком

Двор-сказка в Одессе

А квіти, які квіти! Ще й у казкових клумбах з камінням (здається, таки з одеських пляжів). Ну а ці пні-стільця!..

Одесский дворик

Цветы в одесском двррике

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Отак заходиш, бачиш оце все, і виходити не хочеться, хоча й поглядають на вас місцеві жителі (часи в нас такі) трохи сердито.

Сова, що зустрілася, так зовсім же красуня! Отак символ мудрості сидить собі серед грибів і радіє вашій увазі до неї.

Здається, кожний куточок прикрасили одесити, що живуть тут. Справжній двір-казка!

В одесском дворике: скульптура-сова

В одесском дворике, украшения

Ну а що там з місцевими котиками?.. От вам і котики – маленькі панно з пухнастиками зроблені з кришечок від пляшок. Вони розвішені у кількох місцях дворика: милуйтесь собі та знайте, що з пляшечок можна багато чого цікавого, корисного й приємного на вигляд зробити.

В одесском дворике: панно с котиками

Дворик на Княжеской, котик

Ді речі, красень-котик (чи кішечка) з ошийником нам теж зустрівся. Справжній, живий, поводить себе як хазяїн казкового дворика. Дивився він на нас уважно-уважно, наче щось розказати хотів. Може, про те, як йому пощастило жити не на вулиці, а в справжньому казковому дворі?..

Котик в одесском дворике

Клумба в одесском дворике

Одесский дворик-сказка

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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