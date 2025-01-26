20 января
Дерибасовская: в Одессе демонтировали главную елку города:
21 января
На улице Гаванной – свои украшения…
22 января
Европейская площадь: уличное пианино – это всегда интересно:
23 января
На улице Садовой: уже отгуляли…
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24 января
Привоз: лучшая реклама для картошки. Люди спрашивают: «Это сорт такой?»
25 января
В тихом одесском центре: главное – поднять настроение:
26 января
Продолжается ремонт на спуске Виталия Блажко:
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