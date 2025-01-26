Фото дня: на Гаванной

20 января

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Дерибасовская: в Одессе демонтировали главную елку города:

Фото дня: главная елка все

21 января

На улице Гаванной – свои украшения…

Фото дня: на Гаванной

22 января

Европейская площадь: уличное пианино – это всегда интересно:

Фото дня: уличное пианино

23 января

На улице Садовой: уже отгуляли

Фото дня: новый год все

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

24 января

Привоз: лучшая реклама для картошки. Люди спрашивают: «Это сорт такой?»

Фото дня: лучшая реклама

25 января

В тихом одесском центре: главное – поднять настроение:

Фото дня: в тихом центре

26 января

Продолжается ремонт на спуске Виталия Блажко:

Фото дня: на спуске Блажко

Фото автора

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме