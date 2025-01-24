Привоз 23 января 2025: цены на яйца

Скільки до Великодня?

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– Ні, ну ти подивись: що, знов яйця подорожчали? От тільки збираюсь яйця купити, вони завжди дорожчають!..

– Та це, мабуть, нас з тими цінами на яйця до Великодня готують.

– Та до Великодня ще жити й жити! До чого тут ціна на яйця у січні?

– А це тобі тільки так здається. Час летить, як скажений… Он тільки-но, здається, до Нового року готувались. Тепер готуйся до подорожчання на продукти до Великодня…

До речі, а що з цінами на яйця і все інше?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 35-45 грн;
  • цибуля – 20-35 грн;
  • помідори – 60-100 грн;
  • буряк – 30-40 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огірки – 90-120 грн;
  • солодкий перець – 60-100 грн;
  • баклажани – 50-80 грн;
Сколько стоят овощи на Привозе
Картошка на Привозе
На Привозе: картошка и другие овощи
Картошка, морковь на одесском Привозе
Зелень на Привозе
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  • капуста – 45-60 грн;
  • часник – 100-140 грн;
  • морква – 30-40 грн;
  • зелень у пучках – від 15-25 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 30-50 грн;
  • груші – 50-110 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 80-100 грн;
  • лимони – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарини – 60-90 грн;
  • апельсини – 60-90 грн.
На Привозе, январь 2025 г.
Фрукты на Привозе
На Привозе в Одессе: фрукты
Одесский Привоз в январе
Покупатели на одесском Привозе

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 45-90 грн;
  • бринза – 190-250 грн;
  • сир – 90-140 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.
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Свинина

  • задня частина – 160-170 грн;
  • шия – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-150 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.
Сало на Привозе
Мясо на Привозе
В мясном корпусе одесского Привоза, январь 2025 г.
Привоз 23 января 2025: цены на яйца
На Привозе: брынза и творог

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

  • товстолобик – 50-100 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-190 грн;
  • короп – 70-120 грн.

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