Скільки до Великодня?

– Ні, ну ти подивись: що, знов яйця подорожчали? От тільки збираюсь яйця купити, вони завжди дорожчають!..

– Та це, мабуть, нас з тими цінами на яйця до Великодня готують.

– Та до Великодня ще жити й жити! До чого тут ціна на яйця у січні?

– А це тобі тільки так здається. Час летить, як скажений… Он тільки-но, здається, до Нового року готувались. Тепер готуйся до подорожчання на продукти до Великодня…

До речі, а що з цінами на яйця і все інше?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 35-45 грн;

цибуля – 20-35 грн;

помідори – 60-100 грн;

буряк – 30-40 грн;

кабачки – 35-60 грн;

огірки – 90-120 грн;

солодкий перець – 60-100 грн;

баклажани – 50-80 грн;

капуста – 45-60 грн;

часник – 100-140 грн;

морква – 30-40 грн;

зелень у пучках – від 15-25 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 30-50 грн;

груші – 50-110 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 80-100 грн;

лимони – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

виноград – 70-120 грн;

хурма – 90-180 грн;

мандарини – 60-90 грн;

апельсини – 60-90 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 45-90 грн;

бринза – 190-250 грн;

сир – 90-140 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-260 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 160-170 грн;

шия – 200-220 грн;

лопатка – 130-150 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 50-100 грн;

карасі – 70-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 130-190 грн;

короп – 70-120 грн.

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