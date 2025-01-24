Скільки до Великодня?
– Ні, ну ти подивись: що, знов яйця подорожчали? От тільки збираюсь яйця купити, вони завжди дорожчають!..
– Та це, мабуть, нас з тими цінами на яйця до Великодня готують.
– Та до Великодня ще жити й жити! До чого тут ціна на яйця у січні?
– А це тобі тільки так здається. Час летить, як скажений… Он тільки-но, здається, до Нового року готувались. Тепер готуйся до подорожчання на продукти до Великодня…
До речі, а що з цінами на яйця і все інше?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 35-45 грн;
- цибуля – 20-35 грн;
- помідори – 60-100 грн;
- буряк – 30-40 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огірки – 90-120 грн;
- солодкий перець – 60-100 грн;
- баклажани – 50-80 грн;
Читайте також: Патладжан-манджаси – найулюбленіша Бесарабська страва з баклажанів та помідорів
- капуста – 45-60 грн;
- часник – 100-140 грн;
- морква – 30-40 грн;
- зелень у пучках – від 15-25 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 30-50 грн;
- груші – 50-110 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 80-100 грн;
- лимони – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- виноград – 70-120 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- мандарини – 60-90 грн;
- апельсини – 60-90 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 45-90 грн;
- бринза – 190-250 грн;
- сир – 90-140 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-260 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Вас зацікавить: Як розморозити м’ясо швидко і правильно – цих хитрощів ви точно не знали
Свинина
- задня частина – 160-170 грн;
- шия – 200-220 грн;
- лопатка – 130-150 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 50-100 грн;
- карасі – 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 130-190 грн;
- короп – 70-120 грн.
Читайте також та порівнюйте: В Одесі на Привозі зрівнялася вартість картоплі та мандаринів: ціни 17 січня.
Фото авторки