Зараз на злощасному узвозі – техніка, спеціалісти, вагончик для працівників, плитка, розібрані трамвайні рейки… Проїхати, звісно, неможливо.

Ремонт, нагадаємо, був необхідний: на узвозі просідали трамвайні рейки, з’явились тріщини, проїзд транспорту постав «під питанням», особливо на проблемній ділянці ближче до Пересипського мосту.

Нагадаємо також, що одеський узвіз Віталія Блажка (тоді ще Марінеска) вже капітально ремонтували у 2019-2020 роках.

Зараз суть робіт, що проводяться на узвозі полягає в тому, що тут влаштовують нові дренажні системи, аби відвести воду. Облаштування дренажної системи проводиться з метою стабілізації зсувних процесів, що унеможливить подальше просідання схилу.

Свого часу, за словами авторів проєкту «чергового» ремонту узвозу, для виконання цієї роботи потрібно від чотирьох до семи місяців. Як воно буде на практиці – покаже час.

Як повідомляло «Одеське життя», у зв’язку з ремонтом проблемної ділянки на узвозі Віталія Блажка багато автобусів та трамваїв змінили маршрути.

Як зараз виглядає проблемна ділянка узвозу Віталія Блажка та як ведуться роботи – дивіться на наших світлинах.

Фото авторки