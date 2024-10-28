«Хочу зебру, як у садочку»: як на Одещині впроваджують здорове харчування з національним смаком

А дійсно, що ж готують у школах та дитячих садочках, враховуючи реформування шкільного харчування? Будемо з’ясовувати на прикладі Тарутинської і Бородінської громад.

Здорове харчування має бути не тільки в школі, а й вдома

Сергій Лунгу, керівник відділу освіти Бородінської громади.

— Ми керуємось 305-ю Постановою Міністерства освіти «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти». Для того, щоб не було плутанини, розробили єдине чотиритижневе меню для всіх шкіл Бородінської громади і три види чотиритижневого меню для дитячих садочків.

Реформування передбачає насамперед запровадження здорового харчування. Це не означає, що наші діти їдять лише за меню Клопотенка, адже це лише одне з рекомендованих меню, діють навіть рецептурні страви ще 1983 року. Розробляючи меню, ми врахували думку батьків, смакові вподобання дітей, особливості кухні нашого Буджацького краю. До речі, Міносвіти нарешті прислухалось до батьківських думок і з 4 жовтня пом’якшило вимоги до шкільного харчування: тепер хліб ми надаємо дітям п’ять разів на тиждень (раніше — три), три дні — свинину, один — курятину, один — рибу (раніше були лише курятина і риба).

Впровадження здорового харчування — це копітка праця, яка повинна вестися не тільки в школі, а й удома. Майже на всіх батьківських зборах ми роз’яснюємо, рекомендуємо, проводимо опитування. Але якщо дитина в школі харчується правильно, а вдома – як прийдеться, то жодні реформи не допоможуть.

Щодо меню. На батьківських зборах ми домовились, що в школі залишаємо тільки другі страви, орієнтуючись на уподобання дітей. Це не стосується дитсадків. Шкільне меню різноманітне, наприклад: обід у школі в середу — куліш, салат зі свіжої капусти і болгарського перцю, сир твердий, сік фруктовий, яблука, шоколадний кекс з родзинками. У п’ятницю – горохове пюре з вершковим маслом, риба (хек), запечена з морквою та цибулею, свіжі томати, сир твердий, хліб цільнозерновий, кисіль фруктовий, яблука свіжі. Приклад меню в дитсадку: сніданок – пшенична каша з вершковим маслом, хліб цільнозерновий, сир твердий, салат зі свіжої капусти та моркви, яблука запечені і какао. Обід — борщ «Полтавський», гречана каша з котлетою зі свинини, салат з буряка та моркви, узвар, хліб цільнозерновий. Полуденок — вареники з сиром кисломолочним, фрукті свіжі, сік яблучний. Поряд із новими стравами — скрамбл, паелья, бігос, нагетси, є і страви традиційні – голубці, болгарський суп, вареники, млинці, розсольник, галушки, домашня локшина тощо.

Звичайно, багато залежить і від кухаря. У нас працюють досвідчені кухарі, з розрядом не нижче третього, які щороку проходять курси підвищення кваліфікації. Немало залежить від обладнання. У громаді 12 шкіл плюс 14 дитячих садочків — усі з базовими кухнями.

Харчування для учнів молодших класів безкоштовне — коштом держави. Наша громада отримала для цього державну субвенцію – один мільйон 123,9 тисячі гривень. Старшокласники харчуються коштом громади, батьківська доплата — лише 10 гривень на день. У дитсадках громада також бере на себе основну плату, батьки сплачують лише третину витраченої суми за місяць, це десь 300-350 гривень. Для дітей пільгових категорій усе безкоштовно.

Що залишається проблемним – це тендерна система закупівель, яка до нашого віддаленого району не пристосована. Ось, наприклад, оголошено тендер на яйце, і на тендер з досить низькою ціною заявляється київська фірма — скажіть, вони що, будуть яйця з Києва нам везти? Ні, не будуть. Ми провели низку тендерів, однак в наших умовах це складно, звичайному підприємцю їх не потягнути, тому іноді тендерна закупівля вище ринкової. Однак на сьогодні усіма продуктами наші школи, дитячі садки забезпечені.

Безкоштовне харчування по-тарутинськи

Оксана Кушнір, керівник відділу освіти Тарутинської громади.

— У цьому році Тарутинська рада прийняла безпрецедентне рішення – усі школярі, вихованці дитсадків харчуються безкоштовно. З 1-го по 5-й клас діти харчуються коштом держави. На це громада отримала державну субвенцію — один мільйон 280,2 тисячі гривень. Усім решті харчування на сто відсотків забезпечує громада. Зараз, коли під час війни багато людей опинились у скрутному становищі, це дуже велика допомога від громади. Хочу подякувати голові громади Саві Чернєву, депутатам селищної ради за таке мудре рішення — сьогодні воно дуже доречне. Адже не секрет, що в деяких селах діти харчуються в школі краще, ніж удома.

У нашій громаді працюють 14 закладів освіти, в яких навчаються 2079 учнів. Ми здійснюємо харчування по Постанові №305. У школах середня вартість становить 35 гривень, в садках – 65 гривень. В усіх закладах освіти складено та погоджено чотириразове сезонне меню. У дошкільних закладах – щодня три рази на день овочі, щодня два рази на день – фрукти і ягоди, риба – два рази на тиждень, птиця – шість разів на тиждень, свинина – два рази на тиждень, яйця — два рази на тиждень, молочні продукти – два рази на день. В кожній установі меню складається окремо, з урахуванням думок батьків, опитування учнів та національного колориту місцевої кухні. Було якось, що Тарутинський і Петростальський ліцеї вирішили обійтися без перших страв, але на прохання батьків повернулися до традиційного обіду.

Наведу приклад шкільного обіду: юшка по-буджацьки, картопляне пюре з орегано, салат з морквою, яблуком, чахохбілі з куркою, хліб цільнозерновий, йогурт, апельсин.

Дітям обіди до смаку. Особливо полюбляють запіканки, рибні, курячі нагетси, десерти. Від батьків скарг немає. З приводу якості харчування — багато залежить від кухаря і керівника закладу. Більшість наших кухарів постійно підвищують кваліфікацію, влітку закінчили безкоштовні курси на онлайн-платформі, отримали сертифікати.

Продуктами ми забезпечені — провели низку тендерів. Великий недолік тендерних закупівель у тому, що вони робляться на весь навчальний рік. Краще, щоб деякі тендери були сезонними. Зараз профільне міністерство спрощує процедуру закупівель, і низку продуктів ми зможемо придбати за договорами — це буде дуже зручно.

Смаколики для тарутинських малюків

Але, як кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути – йдемо в дитячий садок Тарутинського ліцею «Топольок», де нас зустрічає Лілія Бахчиванжі, заступник директора Тарутинського ліцею з дошкільного виховання.

— Що змінилось після реформування? Ми зменшили вдвічі кількість цукру, солі, вершкового масла, картоплі, прибрали здобу. Збільшили кількість овочів, фруктів. Сьогодні на сніданок були каша гречана, омлет, батон з вершковим маслом, чай з лимоном. На обід – борщ по-бахмацьки, булгур з вершковим маслом, нагетси курячі, вінегрет, компот з чорносливу, хліб. На полуденок – сирники з вишневим соусом, яблучний сік.

У нас працюють чудові кухарі, які дуже стараються, щоб малечі було смачно. Улюбленими для дітей є курячі оладки, бігос, курячий рулет з яйцем і морквою, штруделі з сиром, рибні палички, пудинги, шарлотки. Але найулюбленіший десерт — гратен, або, як його називають діти, «Зебра», – розповідає Лілія Володимирівна.

Рецептом ми попросили поділитися кухаря закладу з 15-річним досвідом Тетяну Тома.

Рецепт «Зебри»

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 1 кг,

манна крупа — 1 стакан,

цукор — 1 стакан,

яйця — 3 шт.,

молоко — 1 л,

какао — 1 ст.л.,

сіль — дрібка.

Приготування:

Кисломолочний сир пропускаємо через м’ясорубку. Додаємо манну крупу, половину цукру. Ділимо цю суміш навпіл. Беремо яйця, відокремлюємо білки від жовтків, збиваємо з рештою цукру. Молоко також ділимо на дві частини, в одну додаємо какао. Потім до однієї частини суміші додаємо молоко і збиті білки. У другу половину додаємо молоко з какао і збиті жовтки. Противень встеляємо пергаментною бумагою і виливаємо суміші, чергуючи білу з «шоколадною». Випікаємо за температури 180 градусів 40-45 хвилин.

Тетяна Тома гарантує, що буде смачно, як у дитинстві.

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