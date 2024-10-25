Безкоштовне харчування у школах Одеси: ціни затверджено, але виникла проблема

Сьогодні, 25 жовтня, під час позачергової сесії Одеської міської ради депутати одноголосно проголосували за рішення, згідно з яким сніданок коштуватиме 55 гривень, а обід – 80 гривень. Затвердження нових ставок стало необхідним для відновлення харчування в школах відповідно до рішення Кабміну України.

70% витрат на харчування учнів 1-4 класів здійснюватиметься з державної субвенції, а 30% – покриє місцевий бюджет.

Як пояснила директор департаменту освіти Олена Буйневич, більшість шкіл планується забезпечити власними харчоблоками. А для тих закладів освіти, де харчоблоки не зможуть задовольнити потреби учнів, використовуватимуть кейтеринг, як це відбувається для дітей із пільгових категорій.

За словами чиновниці, на сьогодні важко гарантувати, що всі харчоблоки зможуть запрацювати, оскільки багато працівників уже влаштувалися на роботу в інших містах. Влада сподівається, що підприємства, які братимуть участь у тендерах, зможуть знайти необхідних працівників для організації харчування.

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