Діти і батьки протестують: чому нове меню у школах викликає обурення

Звідки беруться нові рецепти?

Цьогоріч Євген Клопотенко презентував оновлений збірник рецептів «Діємо для здоров’я» для шкільних їдалень на понад 600 страв світової та української кухні, що має рекомендаційний характер.

Щоб годувати дітей по-новому, шкільні кухарі проходять курси на базах кулінарних хабів Одеського центру профосвіти та Дунайського центру профтехосвіти. Ще один навчальний майданчик діє у Північному центрі профосвіти у Саврані.

До 2027 року всі кухарі закладів освіти пройдуть відповідне навчання. Викладачі навчатимуть студентів за новим професійним стандартом «Кухар закладу освіти».

Нові страви готувати нескладно

Перепідготовку вже пройшли кухарі Любашівського ліцею №1. У харчоблоці частково замінено обладнання, закуплено новий посуд, виконано ремонт їдальні.

Кухар з багаторічним досвідом Тетяна Тищенко розповіла, що діти залюбки смакують нові страви. У раціоні побільшало свіжих овочів та фруктів, дітям перестали давати сосиски й ковбасу.

До страв додають різноманітні спеції, суворо контролюють кількість жирів, солі та цукру. Запроваджувати нові рецепти їй було не складно, каже пані Тетяна, адже готують зі звичних продуктів. Змінилися лише рецептура і технологія приготування.

Що не так з новим меню у школах?

Водночас багатьом не подобаються нововведення: прісна низькокалорійна їжа та неякісні інгредієнти, з меню прибрали хліб з маслом і солодкий чай, а бурячкові оладки дітям не до смаку.

Більшість людей в коментарях у соцмережах підтримують ініціативу з оновлення меню, але вказують на проблему з його виконанням на місцях. Євген Клопотенко порадив незадоволеним переконатися самим, що кухарі дотримуються стандартів та мають достатню кваліфікацію. Й перевірити, чи відповідають страви в школі чи садку тим рецептурам, які він розробив.

— Нові норми, затверджені МОЗ, не забороняють використання солі та цукру, а лише регулюють їхню кількість. Втім, у деяких їдальнях чомусь вирішили зовсім прибрати сіль та цукор зі страв. І це викликало неабияке обурення як у дітей, так і в батьків. І я їх цілком розумію, — пояснює шеф-кухар. — Але повірте, шкільне харчування в Україні зараз одне з найкращих у світі. Тепер у школах можна смакувати банош, шпундру, вертуту, полтавський борщ, львівський сирник, куліш із курячим м’ясом.

Отже, дітям та батькам потрібен час, щоб звикнути до корисної їжі. Кухарям зі шкіл доведеться вчитися готувати нові страви, а батькам більше звертати увагу на здорове харчування дітей удома.

Скільки коштує обід?

Захарівський селищний голова Олексій Осійчук розповів, що на території селищної ради працюють чотири ліцеї та чотири гімназії, в яких навчаються понад 1600 учнів.

Учні початкової ланки та пільгових категорій (малозабезпечені, багатодітні, діти захисників, які боронять країну, внутрішньо переміщених осіб) харчуються безкоштовно. Загалом 750 дітей. За кошти батьків мають змогу харчуватися близько 600 учнів. Харчування одного учня коштує 50 гривень на день.

З жовтня поточного року запроваджене безоплатне харчування для учнів молодших класів. На це з держбюджету виділено два мільярди гривень, які надійдуть місцевим громадам у формі субвенції.

Адже раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій, а фінансування покривалося коштом місцевих бюджетів. Тепер уряд забезпечить безоплатним одноразовим харчуванням учнів 1-4 класів.

Кошти надійшли в перших числах жовтня і можуть бути використані як для придбання продуктів харчування, так і для оплати послуг з доставки готової їжі.

Класичний рецепт омлету від Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

2 курячі яйця,

20 г вершкового масла,

2 ст. л. соняшникової олії,

сіль до смаку,

кілька гілочок кропу або петрушки.

Приготування:

Візьміть 2 яйця, розбийте в глибоку миску та змішайте віничком або виделкою так, щоб не було піни. Пательню розігрійте сковороду на невеликому вогні. Важливий момент: вона повинна бути гарячою, але не розпеченою. На гарячу сковороду викладіть 20 г вершкового масла й налийте 2 ст. л. олії. Як тільки вершкове масло й олія стануть однорідною масою, влийте яйця. Посоліть. Омлет смажте пару хвилин при закритій кришці, після чого переверніть і підсмажте 30 секунд із іншого боку. Посипте омлет зеленню.

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