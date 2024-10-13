Голубці з Шершенців: чим вони зацікавили відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка

Нагадаю, шершенецькі голубці внесено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Тож не дивно, що цією стравою зацікавився Євген Клопотенко.

Цікаво, що зйомки приготування голубців проводилися на обійсті понад столітньої садиби Ксенії Омелянівни Олей. До речі, у хаті збережений український сільський побут, який приємно здивував киян.

Зустріли гостей духмяним короваєм, який виготовила майстриня Валентина Тимінська.

— Знаний на всю Україну кухар Євген Клопотенко разом із шершенецькими, грабівськими, баштанківськими працівниками культури та освіти освоював науку приготування наших голубців як за старовинними, так і за сучасними рецептами. Щиро дякую гостинним господарям та всім, хто зберігає наші традиції, — сказала начальник відділу культури і туризму Кодимської міськради Людмила Басько.

Саме голубці вважаються коронним блюдом шершенецьких господинь. Вони обов’язково готуються в печі. Традиційно їх роблять маленькими, завертаючи у листя капусти або винограду. Називаються вони майже як у Грузії – дольма. Начинку готують із пшеничної, кукурудзяної, ячмінної або рисової крупи, приправленої смаженою цибулею зі шкварками чи м’ясом.

Вся ця смакота – під келих пахучого шершенецького вина.

Рецепт приготування голубців із рисом:

Інгредієнти:

листя кислої капусти (крижалки) — 20-30 шт.

рис — 1-1,5 склянки

морква — 2-3 шт.

цибуля — 3-4 шт.

сметана — 2 ст.л.

м’ясо — 500-600 г

сіль – на смак

мелений чорний перець

лавровий лист

Приготування:

Вимочуємо крижалки у воді, ділимо на кілька частин. Промиваємо рис у кількох водах. Трохи запарюємо кип’яченою водою. Залишаємо на 20-30 хвилин, щоб рис набух. Відкидаємо на сито.

Почищену цибулю ріжемо, моркву тремо на середній тертці. Цибулю з морквою пасеруємо на олії. Змішуємо крупу з цибулею і морквою, додаємо м’ясний фарш. Солимо й перчимо на смак.

Загортаємо начинку у листочки. Складаємо в каструлю або в казан, заливаємо водою, додаємо сметану і кладемо у піч (або у духовку). Готуємо хвилин 40-50. Подаємо зі сметаною.

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