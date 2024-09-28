Коли закисання очей є небезпечним?

З чим це пов’язане і в яких випадках потрібно поспішити до лікаря, розповів терапевт Дмитро Барабанов.

Слиз захищає і допомагає моргати

Виділення з очей є комбінацією слизу, жиру, клітин шкіри та інших частинок. У нормі ці слизові виділення полегшують моргання і виконують захисну функцію.

Очі виділяють слиз протягом усього дня, але слізна плівка, що постійно присутня, омиває їх при кожному морганні, зазвичай видаляючи виділення до того, як вони встигнуть затвердіти. Але коли ми спимо й не моргаємо, виділення накопичуються і засихають у куточках очей, а іноді й уздовж лінії росту вій.

Невелика кількість виділень з очей після сну – абсолютно нормальне явище. Але їх надлишок у поєднанні із зеленим або жовтим відтінком, почервонінням або свербінням очей, чутливістю до світла або погіршенням зору можуть свідчити про серйозну інфекцію або офтальмологічне захворювання. В цьому випадку, як і при травмі ока, слід негайно звернутися до окуліста.

На що звертати увагу?

До найпоширеніших причин, що викликають рясні виділення з очей, належать такі захворювання і стани:

кон’юнктивіт – запалення кон’юнктиви, спричинене вірусами, бактеріями або алергією ( виділення при цьому можуть бути густими, жовто-зеленого кольору і вранці буквально «склеюють» око );

); блефарит – гостре або хронічне запалення повік, для якого характерними є набряк, свербіж повік і пінисті виділення з очей жовто-зеленого кольору вранці ;

; кератит – ураження рогівки, при якому, крім рясних слизових виділень, виникають болючість і висока чутливість до світла ;

; дакріоцистит – запалення слізного мішка, при якому відбувається набряк і почервоніння внутрішнього кута ока, при натисканні на область слізного мішка з’являються рясні виділення жовтого кольору ;

; ячмінь – запалення війкового фолікула або залози біля основи повіки, супроводжується почервонінням, набряком і рясними гнійними виділеннями ;

; синдром сухого ока – для нього більш характерними є відчуття печіння та стороннього тіла в оці, іноді – розпливчастий зір, але часто люди з синдромом скаржаться й на слиз, що накопичився в очах вранці.

Іноді винні нирки

Ще одна причина, яка може викликати постійне закисання очей після сну та набряклість повік вдень – патології нирок, що викликають збільшення кількості білка в плазмі крові. Людина при цьому скаржиться на дискомфорт і біль під час сечовипускання, кольки в ділянці нирок, попереку або над лобком, помутніння сечі та білі виділення з очей як після сну, так і протягом дня.

Як лікується патологія?

Для усунення закисання очей важливо виявити причину проблеми. Для цього офтальмолог проводить огляд за допомогою щілинної лампи, також можуть бути потрібні загальний аналіз крові, алергічні проби, дослідження зіскрібка або мазка очних виділень.

Якщо слиз в очах утворюється через інфекцію, лікар призначить антибактеріальні або противірусні препарати, краплі та мазі.

Якщо причина виділень – алергія, допоможуть антигістамінні, протизапальні та протинабрякові засоби.

Також для покращення самопочуття застосовуються теплі компреси, зволожуючі краплі, промивання антисептиками та фізіологічним розчином.

Коли виділення дуже густі або липкі й «склеюють» очі, перед закапуванням або накладенням компресу потрібно змочити чисту серветку в теплій воді і помістити її на повіки, щоб розм’якшити слиз і видалити кірочки. Усі процедури проводяться для кожного ока окремо.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: за відсутності адекватного лікування закисання очей може посилитися, набувши хронічної форми з подальшими ускладненнями.

Чи можна попередити запалення?

Для профілактики запалення та закисання очей дотримуйтеся простих правил: