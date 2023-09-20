Потрібен терміновий ремонт окулярів: куди звертатися в Одесі?

Люди з поганим зором знають, що коли ламається оправа окулярів — це біда. А якщо це ще й брендові окуляри — подвійна катастрофа: тепер ми нічого не бачимо, та й прикро за зіпсовану дорогу річ. Куди ж звертатися по допомогу?

Окуляри вже давно перестали бути просто засобом корекції зору, це популярний аксесуар і завершальний штрих в образі їхнього власника. До того ж стильна фірмова оправа для окулярів — як для зору, так і сонцезахисна — підкреслить статус і смак їхнього володаря обізнаним людям.

Чи можна полагодити пошкоджені окуляри?

Зламався завушник, зносилися носоупори, розхиталися гвинти, перекосилася оправа… Знайома картина? Зовнішня простота окулярів оманлива, насправді ж це складна конструкція з великою кількістю деталей і елементів, які можна пошкодити навіть при дбайливому носінні. Тому якщо ви беретеся за ремонт окулярів самостійно, ризикуєте деформувати їх ще більше. Розумніше та економніше для бюджету відразу ж звертатися до сервісного центру. Зазвичай у майстерні є все необхідне обладнання та основні деталі для усунення більшості пошкоджень. Та й не кожен ремонт обов’язково буде складним, дорогим і довгим — досвідчений майстер здатний вирішити багато проблем лише за кілька хвилин. Багато, але не всі: деякі поломки усунути не вдасться. Наприклад, якщо зламалася пластикова оправа, дужка або кріплення, вихід один — вибирати нові окуляри.

Де відремонтувати окуляри в Одесі?

Майстерня з ремонту окулярів працює п’ять днів на тиждень, з 11:00 до 16:00, вихідні — субота та неділя. Для початку вам запропонують зробити діагностику несправності, після чого майстер готовий буде озвучити терміни та вартість ремонту.

Адреса:

Майстерня “Експрес-оптика”, вул. Рішельєвська, 55

Телефон: (099) 142-92-31

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