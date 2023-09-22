Що буде, якщо неправильно підібрати окуляри

Навіщо ми купуємо окуляри? Здавалося б, дивне питання: адже відповідь очевидна – щоб краще бачити. У той же час, чи багато хто замислюється над тим, що неправильно підібрана оптика може нам зашкодити?

Чому загрожує носіння неправильних окулярів?

Медики не рекомендують вибирати готові окуляри тільки по своїм суб’єктивним відчуттям. Адже найчастіше ми оцінюємо оптику лише з урахуванням того, як бачимо в них зараз. Тим часом, некоректно підібрані окуляри можуть призвести до погіршення стану очей, і, окрім зниження гостроти зору, є ризик розвитку та інших захворювань.

А наслідки неправильно обраних очок можуть бути дуже неприємними, наприклад:

сильна головний біль;

відчуття втоми очей;

зміна тиску;

розвиток небезпечних патологій очей;

неконтрольована підвищена сльозотеча;

часте запаморочення;

неможливість чітко бачити зображення;

розвиток косоокості.

Крім того, поява неприємних відчуттів може бути пов’язана з неправильним підбором скла або обідка. Занадто жорсткі носові упори призводять до дискомфорту в області перенісся. А жорсткі або просто непідходящі вушники можуть сильно тиснути на віскі.

Як правильно підібрати окуляри?

Щоб окуляри не завдали шкоди здоров’ю, потрібно відповідально підійти до їхнього вибору. І перед їх придбанням рекомендується відвідати спеціаліста-офтальмолога (а можливо – і окуліста) і отримати рецепт, за яким окуляри будуть виготовлені на замовлення. Адже при виборі окулярiв важливо враховувати не тільки діоптрії, а й низку інших параметрів, таких як відстань між зіницями, тип лінз, індекс заломлення та інші.

Не слід купувати окуляри самостійно, враховуючи лише свої власні відчуття під час примірювання.

Якщо ж неприємні симптоми з’явилися після тривалого носіння окулярів, краще звернутися до офтальмолога. Лікар допоможе підібрати підходящі окуляри і визначить причину дискомфорту.

З урахуванням стану здоров’я пацієнта лікар зможе порекомендувати матеріал, з якого краще виготовити лінзи – вони можуть бути виконані із пластику або скла.

А при виборі оправи важливо враховувати не лише її форму та відтінок, матеріал, з якого вона виконана, але й те, наскільки вона зручна, чи не спадають окуляри при повороті голови чи нахилі. Дужки не повинні тиснути на віскі та область за вухами, а упори не повинні викликати дискомфорту в носі.

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Джерело: odosoptika.com.ua