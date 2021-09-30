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В Одессе отметили день рождения Караваджо и ждут его картину

В Одессе отметили день рождения Караваджо и ждут его картину

29 октября гению эпохи итальянского Возрождения Караваджо исполнилось бы 450 лет. В коллекции Одесского Музея западного и восточного искусства (ОМЗВИ) хранился один из шедевров художника. В 2008 году картину украли, потом вернули, но увезли в Киев. Одесситы ждут возвращения полотна обратно.

Одесского Караваджо отреставрировали, но не возвращают

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Картина Караваджо «Поцелуй Иуды или взятие Христа под стражу» была похищена из ОМЗВИ в 2008 году. Потом картину вернули, но похитители повредили ее. Полотно хранилось в Киеве как вещественное доказательство по делу об ограблении музея.

Там же, в Киеве, реставраторы приступили к восстановлению шедевра. И вот, реставрационные работы окончены. Картина восстановлена и готова вернуться в Одессу. Решение о возвращении должен принять суд, так как уголовное дело о похищении шедевра все еще расследуется.

Пока известно, что судебное заседание запланировано на 20 октября. Так что есть надежда, что уже в этом году шедевр вновь украсит коллекцию одесского Музея западного и восточного искусства.

реставрация картины Караваджо Поцелуй Иуды

Киевские реставраторы закончили восстановление украденной из Одессы картины Караваджо “Поцелуй Иуды”

Об этом сообщило Суспільне.

В Одессе нашлись и другие «Поцелуи Иуды»

Пока оригинальный «Поцелуй Иуды» хранится в Киеве, в ОМЗВИ праздновали день рождения художника в окружении других «Поцелуев…».

Это и копии картины от одесских художников, и книга с таким же названием, которую презентовал автор, сотрудник правоохранительных органов Денис Фомичев.

В книге рассказа подробности операции украинских правоохранителей вместе с Интерполом по розыску похитителей в Германии в 2010 году, их аресте и возвращение картины в Украину.

Хотя расследование не окончено и в 2021 году. Поэтому многие детали автор книги не смог рассказать. Сделать это можно будет только после обвинительных или оправдательных решений суда.

Поцелуй Иуды книга о похищении Караваджо

Книга Дениса Фомичева “Поцелуй Иуды” о поисках и возвращении украденного шедевра

О презентации книги «Поцелуй Иуды» одесситам рассказала «Думская».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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