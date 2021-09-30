На Фонтанской дороге 69а в Одессе дерево упало на припаркованные возле дома автомобили. По неточным данным пострадало около восьми автомобилей.

Сообщение об инциденте появилось в одном из одесских телеграм-каналов.

Ночью в Одессе дерево упало на автомобили

В ночь с 29 на 30 сентября жителей дома 69а на Фонтанской дороге разбудил сильный скрежет и шум. Оказалось, что огромное дерево, которое росло возле дома, поломалось и рухнуло на припаркованные на ночь автомобили жильцов.

Предварительно известно, что пострадали восемь машин.

Одесситы, чьи машины повредило упавшее дерево, рассчитывают на компенсацию

Сейчас их владельцы выясняют, какое коммунальное подразделение отвечало за обслуживание дерева. Люди намерены предъявить коммунальщикам претензии, чтобы тем оплатили ремонт авто или выплатили денежную компенсацию.

И юридические основания на возмещение ущерба у людей есть, но только в том случае, если дерево или парковка относятся к одному из муниципальных департаментов. В противном случае устранять повреждения автовладельцам придется за свой счет.

Другие новости на тему упавших деревьев в Одессе:

Фото XYDessa