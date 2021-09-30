Тарифы на тепло расти не будут: Зеленский сделал смелое заявление

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что до конца отопительного сезона 2021-2022 года тарифы на тепло и горячую воду для населения расти не будут. Учитывая рекордный рот цен на газ в Европе, это достаточно серьезное заявление.

Об этом глава государства заявил сегодня, 30 сентября, во время заседания Конгресса местных и региональных властей, сообщают в Офисе президента.

Сумели договориться?

Как сообщается, Кабмин Украины, компания «Нафтогаз Украины», Ассоциация городов Украины и Конгресс местных и региональных властей подписали соответствующий документ – Меморандум о взаимопонимании. Он регулирует проблемные вопросы в сфере централизованного снабжения тепла и горячей воды.

А премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что местные власти не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне.

«В Меморандуме определено, что для неизменности тарифов в 2022 году государство передаст и направит в местные бюджеты НДФЛ (налога на доходы физических лиц – ред.) в размере 4%, дополнительно не менее 11 млрд грн. Также уже с четвертого квартала 2021 со стороны государства предполагается субвенция некоторым общинам, которые не смогут в полной мере самостоятельно покрывать часть расходов предприятий теплоснабжения»,

– написал в Facebook глава Кабмина.

Ранее Шмыгаль подчеркивал, что оснований поднимать тарифы нет, ведь газа в подземных хранилищах достаточно, а подготовка к отопительному сезону в Украине завершена на 90%.

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