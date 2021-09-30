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Воссоздана из трухи: в одесском доме отреставрировали старинную дверь

Воссоздана из трухи: в одесском доме отреставрировали старинную дверь

Еще одна старинная одесская дверь воссоздана в первозданной красоте. Огромная работа позади — и дверь подъезда в историческом «доме с иллюминаторами» в Лютеранском переулке, 3 предстала такой, какой видели ее одесситы в конце позапрошлого века.

Как одесские мастера воссоздавали старинную дверь

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Работы была проделана мастерами проекта «Тысяча дверей Одессы».

Как сообщают реставраторы:

Рады представить отреставрированную проектом дверь подъезда западного крыла доходного дома П. Балашева построенного в 1899 г. в Лютеранском переулке 3 архитектором К. М. Поповым.

К 2020 году эта некогда красивейшая резная дверь просела и обветшала, дерево под слоями краски осыпалось в труху, были утрачены часть резных деревянных элементов и левосторонняя кованая решетка, исчезли стекла фрамуги и створок. В таком состоянии мало кто мог разглядеть красоту двери и общую картину фасада.

Жильцы дома и меценаты с других домов собрали средства и обратились к проекту «1000 дверей» с задачей восстановить историческую дверь в ее первозданной красоте.

Из восьми подъездов этого дома парадные двери сохранили только два, и обе были в плохом состоянии. К счастью, благодаря оставшимся дверям мы смогли смоделировать все утерянные элементы и восстановить дверь в первозданном виде. В будущем это позволит вернуть двери и другим подъездам.

Сложным был процесс воссоздания утерянной кованой решетки. Всем резным элементам создали 3D модели и теперь они радуют взор двери в изначальном виде. В процессе работы выяснили, что оконные проемы открывались для проветривания подъезда и мы восстановили утерянные механизмы. Работа над дверью проделана тщательно и с любовью в течение пяти месяцев,

— рассказывают одесские мастера.

отреставрированные двери
отреставрированные двери
отреставрированные двери
отреставрированные двери
отреставрированные двери
отреставрированные двери
отреставрированные двери
отреставрированные двери
отреставрированные двери
отреставрированные двери
отреставрированные двери
отреставрированные двери
отреставрированные двери
отреставрированные двери
отреставрированные двери
отреставрированные двери
отреставрированные двери
отреставрированные двери
отреставрированные двери
отреставрированные двери
отреставрированные двери
отреставрированные двери

Одесский «дом с иллюминаторами» в 2021 году стал везунчиком

Старинный одесский «дом с иллюминаторами» в Лютеранском переулке, 3 стал настоящим везунчиком. Только в этом году он может похвастаться:

  •  отреставрированной старинной росписью в одной из парадных (подъезде);
  • – перед этим заблистала первозданной красотой еще одна историческая дверь;
  • в доме была восстановлена старинная роспись на потолке вестибюля второго подъезда восточного крыла.

Еще статьи об этом и других одесских домах:

Фото — ФБ-страница ресурса «1000 дверей Одессы»

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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