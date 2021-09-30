Еще одна старинная одесская дверь воссоздана в первозданной красоте. Огромная работа позади — и дверь подъезда в историческом «доме с иллюминаторами» в Лютеранском переулке, 3 предстала такой, какой видели ее одесситы в конце позапрошлого века.

Как одесские мастера воссоздавали старинную дверь

Работы была проделана мастерами проекта «Тысяча дверей Одессы».

Как сообщают реставраторы:

Рады представить отреставрированную проектом дверь подъезда западного крыла доходного дома П. Балашева построенного в 1899 г. в Лютеранском переулке 3 архитектором К. М. Поповым.

К 2020 году эта некогда красивейшая резная дверь просела и обветшала, дерево под слоями краски осыпалось в труху, были утрачены часть резных деревянных элементов и левосторонняя кованая решетка, исчезли стекла фрамуги и створок. В таком состоянии мало кто мог разглядеть красоту двери и общую картину фасада.

Жильцы дома и меценаты с других домов собрали средства и обратились к проекту «1000 дверей» с задачей восстановить историческую дверь в ее первозданной красоте.

Из восьми подъездов этого дома парадные двери сохранили только два, и обе были в плохом состоянии. К счастью, благодаря оставшимся дверям мы смогли смоделировать все утерянные элементы и восстановить дверь в первозданном виде. В будущем это позволит вернуть двери и другим подъездам.

Сложным был процесс воссоздания утерянной кованой решетки. Всем резным элементам создали 3D модели и теперь они радуют взор двери в изначальном виде. В процессе работы выяснили, что оконные проемы открывались для проветривания подъезда и мы восстановили утерянные механизмы. Работа над дверью проделана тщательно и с любовью в течение пяти месяцев,

— рассказывают одесские мастера.

Одесский «дом с иллюминаторами» в 2021 году стал везунчиком

Старинный одесский «дом с иллюминаторами» в Лютеранском переулке, 3 стал настоящим везунчиком. Только в этом году он может похвастаться:

отреставрированной старинной росписью в одной из парадных (подъезде);

– перед этим заблистала первозданной красотой еще одна историческая дверь;

в доме была восстановлена старинная роспись на потолке вестибюля второго подъезда восточного крыла.

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Фото — ФБ-страница ресурса «1000 дверей Одессы»