Новости Одессы и Одесской области

В Одессе застроят новый-старый квартал на Молдаванке

В Одессе застроят новый-старый квартал на Молдаванке

В квадрате квартала в границах улиц Раскидайловской, Балковской, Михаила Грушевского и железной дороги построят торговый центр и две высотки.

Подписаться

Сообщение об этом опубликовано на сайте Одесского городского совета.

Приглашают на слушания по застройке Одессы

Пока же одесситов приглашают на общественные слушания по вопросу застройки квартала. Пройдут они 21 октября в 14:00.

Материалы детального плана территории уже опубликованы на сайте Одесского горсовета. Воочию с ними познакомиться можно будет в Центр предоставления админуслуг на Косовской.

Сейчас в планах возвести нескольких новых объектов.

 

Что построят на Молдаванке в новом-старом квартале

На новом-старом месте появятся:

  •  торгово-развлекательный центр с парковкой на 130 мест:
  • “Пространство на Раскидайловской”, со стороны Грушевского. В доме будет 503 квартиры. Жилой комплекс уже строится;
  • в планах еще второй дом не 477 квартир.

Сейчас на месте будущего строительства гаражи и промзона. Есть и несколько жилых домов на 32 квартиры, в которых проживают 97 человек.

Почти все старые сооружения планируют снести. Но не раньше начала реконструкции квартала, которое запланировали на 2027 год. Завершить реконструкцию хотят до 2031 года.

план застройки квартала на молдаванке

 

Еще новости на тему застройки в Одессе:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить