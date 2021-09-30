В квадрате квартала в границах улиц Раскидайловской, Балковской, Михаила Грушевского и железной дороги построят торговый центр и две высотки.

Сообщение об этом опубликовано на сайте Одесского городского совета.

Приглашают на слушания по застройке Одессы

Пока же одесситов приглашают на общественные слушания по вопросу застройки квартала. Пройдут они 21 октября в 14:00.

Материалы детального плана территории уже опубликованы на сайте Одесского горсовета. Воочию с ними познакомиться можно будет в Центр предоставления админуслуг на Косовской.

Сейчас в планах возвести нескольких новых объектов.

Что построят на Молдаванке в новом-старом квартале

На новом-старом месте появятся:

торгово-развлекательный центр с парковкой на 130 мест:

“Пространство на Раскидайловской”, со стороны Грушевского. В доме будет 503 квартиры. Жилой комплекс уже строится;

в планах еще второй дом не 477 квартир.

Сейчас на месте будущего строительства гаражи и промзона. Есть и несколько жилых домов на 32 квартиры, в которых проживают 97 человек.

Почти все старые сооружения планируют снести. Но не раньше начала реконструкции квартала, которое запланировали на 2027 год. Завершить реконструкцию хотят до 2031 года.

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