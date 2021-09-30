Перекресток в центре Одессы можно будет переходить по диагонали – что за нововведение?

В Одессе собираются обустроить первый в городе диагональный пешеходный переход. Соответствующие изменения в Правила дорожного движения внес в среду, 29 сентября, Кабинет министров Украины.

Так, помимо прочих изменений в действующие ПДД, правительство ввело диагональные пешеходные переходы. Соответствующие знаки и разметку можно будет применять только на регулируемых перекрестках, где сигнал светофора не переводят в режим желтого мигания.

Изменения вступят в силу 1 ноября.

Где в Одессе появится диагональный переход

Как рассказал депутат Одесского горсовета, глава транспортной комиссии Петр Обухов, первый диагональный переход в Одессе появится на пересечении улиц Ланжероновской и Екатерининской.

По словам Обухова, новую схему уже согласовали с полицией.

В чем преимущества перехода проезжей части по диагонали

Главной отличительной особенностью диагонального пешеходного перехода является временная остановка всего автомобильного трафика на перекрестке, чтобы дать возможность всем пешеходам одновременно переходить перекресток во всех направлениях, в том числе по диагонали.

Впервые такой переход стали использовать в Канаде и США в конце 1940-х годов, но позже он потерял популярность среди дорожных инженеров, поскольку давал излишний приоритет движению пешеходов над автомобильным движением.

Главные преимущества такого перехода – удобство и безопасность пешеходов. В последние годы диагональный пешеходный переход начали массово вводить в разных странах.

Напомним, ранее в Одессе впервые появилась «коробчатая» или «вафельная» разметка. Правда, спустя всего три недели эта разметка стала исчезать.

Источник и фотошоп: Думская