На одесские улицы выходит первый электробус

С сегодняшнего дня электробус будет работать на маршруте троллейбуса №10.

Об этом во время аппаратного совещания в мэрии сказала замдиректора КП «Одесгорэлектротранс» Наталья Колесниченко, сообщает “Пушкинская”.

Первый электробус, который собрали в вагоноремонтных мастерских на Алексеевской площади, представили еще в мае 2019 года. Однако разрешительные документы для введения его в эксплуатацию были получены только 21 октября.

Пока на линии будет ходить только один электробус. Когда появятся еще хотя бы две такие машины, все они будут ездить по улице Балковской.

В настоящее время мастера «Одесгорэлектротранса» работают над сборкой второго электробуса.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета