fbpx
Новости Одессы и Одесской области

На одесские улицы выходит первый электробус

На одесские улицы выходит первый электробус

С сегодняшнего дня электробус будет работать на маршруте троллейбуса №10.

Об этом во время аппаратного совещания в мэрии сказала замдиректора КП «Одесгорэлектротранс» Наталья Колесниченко, сообщает “Пушкинская”.

Первый электробус, который собрали в вагоноремонтных мастерских на Алексеевской площади, представили еще в мае 2019 года. Однако разрешительные документы для введения его в эксплуатацию были получены только 21 октября.

Пока на линии будет ходить только один электробус. Когда появятся еще хотя бы две такие машины, все они будут ездить по улице Балковской.

В настоящее время мастера «Одесгорэлектротранса» работают над сборкой второго электробуса.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить