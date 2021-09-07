Новые электробусы в Одессе пока отменяются: что случилочь?

Одесские власти второй раз отменили тендер на покупку шести электробусов.

Об этом сообщило издание «Пассажирский транспорт».

Тендер отменила еще перед днем города, 31 августа. Причиной стало отсутствие конкуренции. Заявки подали всего два участника, но одного из них не допустили к торгам. Причиной называют проблемы с документацией.

А проводить торги при наличии всего одного участника закон не позволяет.

Свою заявки подавали украинский производитель из Львова завод ООО “СП “Электронтранс” и ООО “Будмонтажсервис I”, которое продаёт электробусы китайского производства.

Город был готов заплатить за 6 электробусов 69 млн. грн. Львовяне попросили за свои машины 68 миллионов 990 тысяч гривен. А документы ООО “Будмонтажсервис I” отклонили.

А ведь еще недавно вице-мэр Дмитрий Жеман обещал одесситам подарок – первый электробусный маршрут в городе. Причем запустить его собирались уже в сентябре 2021 года.

Теперь открытие маршрута под вопросом. Хотя город располагает несколькими электробусами производства КП “Одесгорэлектротранс” (переделаны из троллейбусов “Шкода-21ТР”). Но 3 или даже 4 машин для нормальной работы маршрута недостаточно.

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что Мининфраструктуры Украины планирует поставить в Одессу 14 новых трамваев и 30 электробусов. Позже заговорили о 12 трамваях и 6 электробусах