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На трассе под Одессой фура догнала маршрутку с пассажирами – есть погибшие (фото)

На трассе под Одессой фура догнала маршрутку с пассажирами – есть погибшие (фото)

Сегодня вечером, 9 октября, на трассе Одесса – Киев в районе села Дачного, произошла дорожная авария: грузовик врезался в автобус №51 «Одесса – Холодная Балка» с пассажирами.

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По данным областного управления полиции, 45-летний водитель фуры MAN, двигаясь в сторону Киева, не справился с управлением и догнал автобус, который шел впереди него.

По информации очевидцев, маршрутка остановилась высадить людей, и в этот момент на полном ходу в нее влетел грузовик.

ДТП с фурой и маршруткой на трассе Одесса-Киев2

Предварительно, двое пассажиров маршрутки погибли, еще шестеро, в том числе ребенок, травмировались – их забрала скорая.

На месте работают следователи. Подробности ДТП устанавливаются.

В полиции также предупреждают водителей, что сейчас проезд на данном участке трассы затруднен.

Как сообщалось ранее, в Одессе на поселке Котовского неизвестный сбил насмерть пешехода на «зебре».

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Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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