В Красном переулке рядом с «Одесской ярмаркой» – снова большие хлопоты (фото)

На участке Красного переулка в Одессе, вдоль «Одесской ярмарки», которая работает в обычном режиме, убрали все новшества в виде цветников и почти все столики: здесь укладывают новую плитку.

«Одесская ярмарка»: будет плитка!

Этот участок Красного переулка еще в мае сего года был в центре событий. Здесь начали снимать старинную брусчатку, что поначалу привело даже к скандалам.

Потом выяснилось, что брусчатку снимают временно, ее «поднимут», все будет «как в старые добрые времена».

Часть Красного переулка и в самом деле получила это дорожное обновление. А часть «Одесской ярмарки» (ее «задник»), где были демонтированы несколько ларьков, превратилась в нечто вроде зоны отдыха.

Сейчас вдоль ярмарки выкладывается новая плитка. Остальная, выложенная штабелями, ждет своего часа. На углу с Дерибасовской – кучи строительного мусора.

А что происходит на «заднике» Одесской ярмарки?

В получившейся летом этого года зоне отдыха (там раньше была небольшая сцена), где нам обещали новую стоянку, плитка тоже сейчас уложена штабелями в ожидании «своего часа». При этом убраны несколько новых скамеек и элементов уличной мебели с зеленью и цветами, которые появились здесь в июле. Нет больше и сетки, которая ограждала эту зону от самой ярмарки. Проход отсюда на Греческую площадь выглядит на сегодняшний день как обычно – через неказистую лесенку.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о Красном переулке.

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