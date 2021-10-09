В одесских больницах появилась «очередь в реанимацию»

В больницах Одессы, принимающих пациентов с коронавирусом, несмотря на открытие двух новых «ковидных» отделений, не хватает мест в отделениях реанимации. В этой связи здесь даже появилось такое понятие, как «очередь в реанимацию».

Об этом рассказала известная волонтер, глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова.

«Реанимационных мест единицы»

«Вчера вечером (7 октября – ред.) открыты два новых отделения (Еврейская 80 мест и новый корпус в парке Шевченко 90 мест) и практически сразу они почти заполнены. За вчерашние сутки по городу и области с 9:00 до 16:00 госпитализированы 105 человек! Одесситы уже лежат в Беляевке, в Черноморске и даже везли одного тяжелого в Раздельную. Реанимационных мест единицы. И как только они освобождаются, их тут же занимают. У нас теперь даже появилось понятие «очередь в реанимацию»,

– пишет в Facebook волонтер.

При этом Ножевникова отмечает, что даже если и будут открываться новые отделения, в них нужны врачи, а в них сейчас острая нехватка:

«И врачей будут стягивать с других стационаров. И будут страдать, соответственно, пациенты с другими заболеваниями. А их никто не отменял».

«Берегите себя и вакцинируйтесь»

Волонтер с сожалением констатирует, что отношение к происходящему у многих до сих пор довольно легкомысленное: люди ходят без масок, не соблюдают дистанцию, бурно отмечают праздники в администрациях и ресторанах, а вакцинация при этом тормозит.

«Хотите тратить деньги десятками тысяч гривен, рыдать под реанимациями, искать место для родного – пожалуйста. Но я по-прежнему напоминаю, что в самой опасной группе риска среди нас и с самым низким уровнем вакцинации люди старше 65 лет! И еще есть время их провакцинировать. Особенно тех, кого пронесло в первые волны. Дельта куда тяжелее проходит, быстрее развивается, дает осложнения не только на легкие, но и на все другие органы. Очень много энцефалопатий. Люди в буквальном смысле едут крышей… Всего этого можно избежать!»

– призывает Ножевникова.

Она в очередной раз настойчиво призывает людей вакцинироваться:

«Берегите себя и вакцинируйтесь. Ну или готовьте деньги на лечение и ищите врачей, которые будут вас консультировать дома. Стационары еще пару дней и заполнятся под завязку. И ответственность уже не спихнуть на власть. Нам всем была дана возможность снизить риски и не занять ту самую заветную койку, за которую сейчас готовы платить все деньги мира. Вот только и попадание туда вам ровным счетом не гарантирует жизнь. Когда 4 врача на 150 пациентов, да когда эти врачи не получают нормальных зарплат не удивляйтесь, что к вашей старенькой маме не подходят».

Ранее Катерина Ножевникова рассказывала о «ковидных буднях» Одессы и о том, что спасение от коронавируса в руках каждого из нас.

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