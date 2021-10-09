Скандал в одесском роддоме: кто виноват в смерти младенца? (видео)

Одесский роддом №1 угодил в скандал из-за трагической смерти новорожденного. В ноябре 2020 года одесситка Юлия Коломиец родила сына при непростых обстоятельствах. Спустя 11 месяцев малыш, который все это время провел в реанимации, умер. Родители ребенка обвиняют врачей в служебной халатности. У руководства роддома свое мнение на этот счет.

Беременность закончилась трагедией

По словам Юлии Коломиец, к материнству она готовилась два года, пройдя полное медицинское обследование. Беременность протекала хорошо. Выбирая клинику для родов, супруги решили остановиться на роддоме № 1 из-за множества положительных отзывов.

Но на 40-й неделе беременности результаты определения кровотока у плода показали обвитие пуповиной. Тем не менее, по словам девушки, сделать ей УЗИ медики не сочли нужным.

Перед родами Юлия говорила, что не против кесарева сечения, если так будет лучше для нее и ребенка. По ее словам, решение о ведении родов принимали два консилиума и все твердили, что для кесарева сечения нет абсолютно никаких показаний.

Роды Юлии проходили тяжело, ребенок родился синий, его 14 минут пытались реанимировать, пока он не задышал. Затем новорожденного отправили в реанимацию роддома, а позже – в реанимацию детской областной клинической больницы. При выписке из роддома родителей заверили, что сделали все возможное, и малыша скоро выпишут из реанимации.

Но позже реаниматологи сообщили, что у малыша пониженное содержание кислорода в головном мозгу полного восстановления никогда не будет.

Сначала ребенок пробыл два дня в реанимации роддома №1. Затем он провел 4 месяца в реанимации детской больницы, далее – 3 месяца дома под аппаратом для дыхания, после чего его вновь вернули в реанимацию, где 29 сентября 2021 года малыш умер.

При этом Юлия Коломиец рассказала, что в документах информация о реанимации отсутствует – все выглядело так, как будто он родился здоровым. Кроме того, она консультировалась с другими акушерами, которые сказали, что в ее ситуации было необходимо не рожать естественным путем, а делать кесарево сечение.

Девушка записала видео, в котором рассказала о произошедшем с ней. Также она обвинила в халатности медиков роддома и отметила, что хочет, чтобы виновные понесли справедливое наказание.

«Мне прислали очень много историй халатности в роддоме… Страдают дети, кто-то остается инвалидами на всю жизнь, кто-то умирает… Почему халатность врачей не наказана, а страдают родители и дети? Я просто хочу справедливости»,

– со слезами признается так и не ставшая мамой одесситка.

Заявление главврача роддома №1

После того, как история Юлии Коломиец вызвала большой резонанс в соцсетях, ситуацию прокомментировала главврач роддома №1 и по совместительству депутат Одесского горсовета Ирина Головатюк-Юзефпольская.

По словам главврача, на данный момент нет заключения экспертизы о том, что на самом деле стало причиной смерти ребенка, и поэтому обвинения в адрес врачей необоснованны. Также она опровергла все обвинения в свой адрес, и заверила, что никак не влияла на ход досудебного расследования.

Головатюк-Юзефпольская обратилась к главному прокурору Одесской области с просьбой взять это дело под личный контроль.

«Манипуляции и воздействие через СМИ на ход досудебного расследования могут привести к другому преступлению, предусмотренного ст.120 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за доведение до самоубийства посредством шантажа, угроз и систематическим унижением человеческого достоинства. Призываю дождаться окончательного результата экспертизы, после чего делать выводы исходя из приговора суда»,

– заявила главврач роддома.

ВНИМАНИЕ!!! …Неблагоприятный исход родов, будь то смерть, заболевание матери, или новорождённого ребёнка — безусловная ТРАГЕДИЯ! Прежде всего для родителей, для близких, для семьи. Но это ещё и личная и профессиональная трагедия для медиков, отказывающим медицинскую помощь. Для врача акушера-гинеколога, проводившего роды и для Неонатолога, осуществляющего реанимацию. Это ситуация, когда мы не справились. Трагедия, забирающая здоровье, вызывающая апатию и желание уйти из профессии, а иногда — и из жизни.

…В медицине не бывает 100% эффекта и 100% выживаемости. И да, у тех кто обычно спасает жизни, бывают неудачи. Обычно они компенсируются значительным числом побед и спасённых жизней. И это позволяет не снимать халат, а продолжать работать, переживая это горе, как личное.

…Можно понять желание близких людей знать что произошло в той или иной ситуации. И желание наказать виновного, если таковой есть. Но принять решение о виновности/невиновности может только суд. Суд, а не человеческая молва, осуждение, проклятья.

…А мы все чаще слышим такое от людей, новорожденных которых пытались спасти и не спасли. Их реакция на стресс понятна, но не доказанная вина врачей не должна быть причиной их хуления, проклинаний и оскорблений. Врачам-НЕ все равно. А если уйдут из медицины те, кому НЕ все равно, кто будет спасать? Подобное поведение социума вызывает профессиональную апатию и желание уйти из профессии. Но с кем мы тогда останемся?

…В этом ролике обращение Директора Первого Родильного дома, в котором я имею честь служить, Ирина Головатюк. Обращение честное и прямое. Суд-единственно кто может обвинить наших коллег. И только это должно быть объективным критериям.

…А мы поддержим наших коллег и друг друга в такие минуты! Ибо врачебные жизни не продляются с каждой спасённой жизнью, но укорачиваются с каждой не спасённой… ОБРАЩЕНИЕ ИРИНЫ ЛИОНЕЛЬЕВНЫ ГОЛОВАТЮК-ЮЗЕФПОЛЬСКОЙ Опубликовано Svetlana Galych Четверг, 7 октября 2021 г.

Документы из роддома получили лишь спустя полгода

Потерявшие малыша родители решили обратиться в суд. Но, как утверждает Юлия Коломиец, документы из роддома удалось получить только спустя полгода. И за 11 месяцев никаких следственных действий не проводилось, хотя дело по данному факту открыто.

Семья Коломиец опасается, что дело затягивают. Такого же мнения придерживается и их адвокат.

Официальная информация правоохранительных органов по поводу данного дела на сегодняшний день отсутствует.

«Одесская жизнь» о роддомах и новорожденных:

Фото: ТСН, видео Юлии Коломиец и с Facebook-страницы Светланы Галич