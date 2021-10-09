В Одесской области прививают от COVID-19 в отделениях «Укрпочты», – адреса

На этих выходных в Одесской области будут работать 18 центров массовой вакцинации от COVID-19 на базе отделений «Укрпочты». Здесь смогут привиться пенсионеры и все желающие.
Как сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации, сегодня, 9 октября, иммунизацию населения области будут проводить 18 мобильных бригад медиков.
Пункты массовой вакцинации на базе «Укрпочты»
Также в ОГА приводят список адресов пунктов массовой вакцинации:
Напомним, на утро субботы, 9 октября, в Одесской области выявили 1 310 новых случаев COVID-19 против 1 418 днем ранее.
Ранее «Одесская жизнь» писала о вакцинации:
- На выходных в Одессе откроют 11 центров массовой вакцинации – адреса;
- Катерина Ножевникова: «Помочь всем будет еще сложнее…»;
- В Украине могут ввести обязательную вакцинацию для людей определенных профессий.
Фото с Facebook-страницы Одесской ОГА