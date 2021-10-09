В Одесской области прививают от COVID-19 в отделениях «Укрпочты», – адреса

Коронавирус 9 октября: в Одесской области минус 2 жизни за сутки По состоянию на утро субботы, 9 октября 2021 года, в Одесской области выявили 1 310 новых случаев COVID-19 против 1 418 днем ранее.

Об этом информирует пресс-служба Минздрава Украины. ПОДРОБНЕЕ

Как будет работать почта на длинных октябрьских выходных? На следующей неделе украинцев и, в частности, одесситов, ждут длинные выходные в честь Дня защитника и защитниц в Украине, который отмечается 14 октября.

Как будут работать в эти дни почтовые отделения? Почтовые операторы обнародовали графики своей работы. ПОДРОБНЕЕ