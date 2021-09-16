С 15 сентября одесские маршрутки поднимают стоимость проезда до 10 гривен. Есть ли альтернатива у одесситов? В распоряжении горожан и трамвайные, и троллейбусные маршруты, но они покрывают далеко не весь город, а единиц подвижного состава сильно не достает. К тому же до сих пор в миллионном городе не введен электронный билет, а табло на остановках и четкое расписание — не всегда работают как надо.

«Одесская жизнь» узнала и сравнила, «Одесская жизнь» узнала и сравнила, что происходит в других городах страны, больших и малых. Сколько маршрутов и машин обслуживают пассажиров на западе, севере, востоке и в центре Украины. Итак, приглашаем вас в путешествие во Львов, Днепр, Луцк, Винницу и Мариуполь.

Одесса. 1 015826 жителей

Исходные данные: 166 трамвайных вагонов на 19 основных, трех летних и трех дополнительных маршрутах. 8 троллейбусных маршрутов обслуживает 120 машин.

Муниципальные автобусы — 0.

Система электронных билетов — отсутствует.

С 15 сентября стоимость проезда в маршрутках составит 10 гривен. Проезд в электротранспорте пока остается прежним — 5 гривен.

Напомним, что еще год тому назад в Украине хотели внедрить электронную систему SmartTicket с билетами на пять видов транспорта. Обещали это сделать к 30 июня 2021 года.

Днепр. 980 тысяч жителей

«Смерть маршруткам!» — так назвал операцию по зачистке маршруток с улиц города заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко 1 октября 2019 года.

В планах муниципалитета было убрать скрипящие желтые монстры до конца 2021 года. Планы скорректировал карантин, но к работе все же приступили. Первым делом город заказал европейский секонд-хенд: девяти- и десятилетние автобусы DAF, Volvo и MAN большой вместимости. В 2020 году автопарк пополнился

196 большими автобусами, а маршруткам было запрещено появляться в центре города. С июня 2021-го стоимость проезда начала расти. Сейчас в автобусах проезд стоит 10-12 гривен, в электротранспорте — 8 гривен.

С 2017 года в электротранспорте можно рассчитываться с помощью QR-кодов. Однако в феврале 2020-го эксперимент назвали неудавшимся. В оставшихся маршрутках безналичную оплату проезда начали тестировать лишь в июле этого года.

Львов. 721 тысяча жителей

Во Львове, в отличие от Днепра, нет метро. Поэтому основная нагрузка ложится на городской транспорт. Транспортная реформа в городе началась в 2010 году. Тогда начиналась подготовка к Евро-2012, и город должен был принять огромное количество туристов.

Но на этом перемены не закончились. В ноябре 2016-го КП «Львовавтодор» начало внедрение автоматической системы оплаты. Сейчас это возможно через «Приват24», электронный билет, по СМС, через блютуз или при покупке билетов через платежные терминалы. Также можно купить бумажный билет у водителя, который надо обязательно прокомпостировать. Недавно во Львов поступила тестовая партия валидаторов для системы электронного билета, изготовленных чешской компанией «Микроэлектроника». Валидаторы позволяют оплачивать проезд непосредственно с бесконтактной банковской карты, со смартфона, с помощью различных специальных карточек, а также компостировать бумажные билеты.

Стоимость проезда: 8,5 гривни — при оплате транспортной картой, или 10 гривен при оплате банковской картой. С 2015 года в городе работают семь ночных маршрутов. Стоимость проезда в них составляет 14 гривен. Проезд на аэроэкспрессе от ж/д вокзала в аэропорт обойдется в 20 гривен. В автопарке 470 автобусов, 184 — большой вместимости, и около 280 — средней («Богдан» и «Эталон»).Эти машины обслуживают 51 маршрут.

В городе восемь трамвайных маршрутов, на которых работают 118 стареньких чешских трамваев «Татра-КТ4» и девять новых низкопольных многосекционных львовских «Электронов». 10 троллейбусных маршрутов обслуживюет 60 машин разных типов.

Напомним, что мы уже рассказывали про «приключения» электронного билета в Одессе. Это было в августе… 2020 года.

Луцк. 219 тысяч жителей

Умные остановки с электронными табло и системами раздельного сбора мусора — реальность в небольшом областном центре Волыни — Луцке.

Разработкой новой транспортной концепции Луцка занимался Харьковский автомобильно-дорожный университет.

С 30 декабря 2019 года оплата в электротранспорте происходит исключительно с помощью электронных билетов. В мае 2021-го такая же система введена в маршрутных автобусах, несмотря на яростное сопротивление «маршруточной мафии».

В декабре 2019 года из-за нежелания устанавливать валидаторы многие владельцы и водители общественного транспорта отказались выезжать на рейсы. Это привело к транспортному коллапсу в городе. С этими предпринимателями Луцкий городской совет разорвал договоры. Однако позже некоторые перевозчики все же согласились на установку валидаторов и вернулись к работе.

Действует в Луцке и 13 троллейбусных маршрутов. В парке около 60 машин, в основном «Богданы» и польские Zelcz.

В ближайшее время стоимость проезда в луцких автобусах может подняться до 8 гривен. При этом школьники при наличии ученического билета платят 4 гривни. Стоимость проезда в троллейбусах — также 4 гривни.

Стоимость транспортной карточки 35 гривен. Они есть четырех видов: стандартная, студенческая, льготная и привилегированная — для водителей и контролеров. Гости города могут приобрести билет на две-три поездки, а также рассчитаться за проезд банковской картой.

Мариуполь. 460 тысяч жителей

1 сентября 2018 года в Мариуполе презентовали новую транспортную модель города. Недавно мы лично убедились, что она успешно работает. Модель разрабатывали специалисты немецкой компании «А+С Украина».

Сейчас мариупольский электротранспорт — это десять трамвайных маршрутов, на которых курсируют чешские Татра-T3SUCS, прошедшие модернизацию, оснащенные табло и звуковым оповещением. С 1 августа проезд в трамвае стоит 9 гривен.

Троллейбусная сеть состоит из 12 маршрутов и 104 машин. Практически все они производства Беларуси — современные и низкопольные. Есть еще и электробусы. С 1 августа проезд — 10 гривен.

В 2015 году в городе не было ни одного муниципального автобуса большой вместимости. Сегодня на 11 маршрутов выходит 60 больших красавцев с кондиционерами и табло. Таким образом, за три года удалось заменить 113 единиц транспорта. На 30 маршрутах до сих пор работают «Богданы». Стоимость проезда — 10 гривен.

Проездной обойдется жителю города в 450 гривен в месяц. Выходит, если совершать две поездки в день, то стоимость проезда составит 7,5 гривни. Стоимость проездного для студентов вдвое ниже.

Возможность оплачивать проезд с помощью QR-кода через «Приват24» появилась у жителей прифронтового города с 2017 года. В апреле этого года в Мариуполе ввели единый электронный билет для муниципального транспорта — SmartTicketCity. Система успешно заработала везде, включая маршрутки. Рассчитаться можно городской картой, кодом, телефоном, любой картой Visa. В планах мэрии — полностью заменить «Богданы» на автобусы большой вместимости в 2022 году.

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Транспортная революция в Виннице началась 10 лет назад. В городе была создана Винницкая транспортная компания, которая объединила весь городской транспорт: троллейбусы, трамваи, автобусы и маршрутки. Эти изменения вызвали яростный отпор, прежде всего, маршруточников, но прогресс уже было не остановить.

Сейчас больше половины винничан выбирают трамвай — тот самый знаменитый Винницко-швейцарский голубой вагончик. Но на самом деле на линиях работают еще и современные вагоны по типу наших «Одиссеев» и старых «Татр», похожих на львовские трамваи. В Виннице всего шесть маршрутов. Но обслуживает их 80 трамваев! И скоро ожидается очередное пополнение парка более современными вагонами из Швейцарии.

Троллейбусных маршрутов гораздо больше — 19. На линиях работает около 170 машин разных лет выпуска. Но в последние годы тут стали собирать свой троллейбус, а значит, поголовье «рогатых» будет увеличиваться.

Маршруток мало. Они также муниципальные, но отданы в аренду частным перевозчикам и пользуются ими 5-7% пассажиров. 10 лет назад ситуация была диаметрально противоположная. Еще появилось много муниципальных автобусов большой вместимости.







В итоге весь винницкий транспорт ходит по минутам. На остановках — или электронное табло, или расписание. И если там написано, что трамвай приедет в 8.19, он приходит именно к этому времени. Допускается погрешность в две минуты.

Оплата в транспорте производится только безналично. Есть специальная городская карта, можно платить через приложение или любой бесконтактной картой, как в магазине.

Стоимость проезда 8 гривен в электротранспорте и 10 гривен в маршрутке. Но! Этот билет действителен в течение получаса для пересадки (кроме маршрутки).

Трамваи и троллейбусы практически идеально чистые. Каждый перед выходом на смену моется и внутри, и снаружи.

Ранее мы рассказывали о том, где в Одессе можно расплатиться в транспорте картой банка.