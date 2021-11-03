В одесских троллейбусах и трамваях заработали электронные проездные

Как сообщает коммунальное предприятие “Одесгорэлектротранс”, эта опция появилась в обновленной версии мобильного приложения Transpod.

Сколько стоит электронный проездной?

Как рассказали в КП “Одесгорэлектротранс”, теперь каждый одессит, часто пользующийся электротранспортом, может приобрести электронный проездной билет на месяц и предъявлять его на экране своего смартфона. Данное нововведение заработало с 1 ноября.

Стоит электронный проездной, как и его бумажный аналог – 350 гривен.

Электронный проездной оснастили таймером

Следует отметить, что срок действия электронного билета – последний день месяца вне зависимости от того, в какой день он был приобретен. А для удобства пользователей разработчики разместили на билете анимационные часы в формате таймера, который в режиме онлайн показывает, сколько времени остается до истечения годности проездного документа.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” проверяла, как оплатить проезд без купюр и монет в одесских трамваях и троллейбусах и что смущает в этом новшестве.

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Фото КП “Одесгорэлектротранс”