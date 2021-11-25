К концу года в Одессе будет 30 трамваев «Одиссей»: какие сюрпризы ждут пассажиров

Сегодня из ворот мастерских коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» выехал 29 по счету трамвай собственного производства «Одиссей». Но к Новому году их должно стать 30, еще один вагон сейчас усердно собирают.

Об выпуске нового трамвая собственного производства сообщили в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс».

Он стал 29-м по счету. Вагон будет работать на маршрутах, обслуживаемых трамвайным депо №2 на Слободке.

Сюрпризы для пассажиров: светящаяся лестница и зарядки для мобильников

Предприятие собирает своими силами новые трамваи уже 5 лет. Собственное производство позволяет экономить на закупке новых трамваев. Изготовленный самостоятельно, вагон, подобный «Одиссею» обходится городу примерно в 2,5 раза дешевле, чем если бы предприятие покупало его у сторонних производителей.

Впрочем, сами «Одиссеи» тоже меняются. Последние два трамвая получили подсветку лестницы в салоне и их оснастили местами для зарядки мобильных телефонов. Эти же новшества появятся в юбилейном, 30-м по счету вагоне.

Трамваи и троллейбусы побеждают

Вице-мэр Дмитрий Жеман отметил, что обновление подвижного состава уже привело к тому, что многие пассажиры стали предпочитать трамваи троллейбусы маршруткам.

По его словам, еще четыре года назад ежедневно на маршруты выходило на 200 автобусов больше, а это верный признак того, что мы движемся в верном направлении.

Чиновник заявил, что коммунальный перевозчик предлагаем более качественную услугу, и частные перевозчики не выдерживают конкуренции.

Практически все маршруты, которые дублируют электротранспорт, закрыты,

– отметил он.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что исполком Одесского городского совета утвердил новые тарифы на проезд в городском общественном электротранспорте с 1 ноября 2021 г.

Стоимость проезда зависит от способа оплаты и вида билета:

При расчете наличными разовая поездка в трамвае и троллейбусе обойдется в 8 грн;

В случае безналичной электронной оплаты — 7 грн;

При покупке постоянного билета – 4 грн.

Поездка на фуникулере будет стоить 10 грн.

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Фото КП «Одесгорэлектротранс»