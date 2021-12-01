Сколько одесситов оплачивают транспорт безналом: в чем его выгода

За ноябрь одесситы оплатили с помощью безналичных способов оплаты 10% билетов в трамваях и троллейбусах.

10% поездок в одесском траспорте оплачены безналом

О том, насколько популярна в городе система оплаты транспорта с помощью приложений и QR-кодов, рассказала на заседании постоянной комиссии горсовета по транспорту и дорожному хозяйству директор КП «Одесгорэлектротранс» Наталья Колисниченко.

Напомним, что оплатить проезд без использования наличных денег в Одессе можно двумя способами: через приложение Transpod и с помощью QR-кода в приложении Приват24.

Озвученная представителем КП информация касается обоих этих способов.

Приватбанк дал свою статистику: в ноябре с помощью Приват24 в Одессе купили 140 тысяч 893 билета. При этом рост популярности сервиса огромный. Для сравнения, в октябре с его помощью купили всего 8,5 тысяч билетов.

В Виннице, для сравнения, продают через Приват24 до полумиллиона электронных талонов в месяц.

Когда ждать электронный билет в одесском транспорте

В коммунальном предприятии прогнозируют, что популярность безналичной оплаты будет только расти: такой вид экономит и время, и деньги. Ведь «безналичный» билет стоит 7 грн вместо 8, если покупать его у кондуктора.

Наталья Колисниченко добавила, что сейчас плакаты с QR-кодом размещены во всех троллейбусах и трамваях города. Использовать QR-оплату могут владельцы карты любого украинского банка. Чтобы это сделать, надо установить на смартфон «Приват24» и добавить в него свою банковскую карту.

А глава транспортной комиссии Одесского горсовета Петр Обухов рассказал, что безналичная оплата «позволяет увеличить доходы коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс», ведь мы понимаем, что не все деньги за бумажные талоны могут доходить до кассы»

Депутат также рассказал, что муниципалитет уже провел начальные переговоры с ЕБРР о внедрении полноценного электронного билета.

Правда, даже по самым оптимистичным прогнозам, система полноценно заработает не раньше, чем через два-три года.

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Фото Думской