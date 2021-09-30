Новости Одессы и Одесской области

Вылет из «морского» рейтинга, атака «автомонстра» и нападение на «Черноморец»: главные новости Одессы за 29 сентября

Вылет из «морского» рейтинга, атака «автомонстра» и нападение на «Черноморец»: главные новости Одессы за 29 сентября

В среду, 29 сентября 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях Одессы и Одесской области.

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Депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая обратилась к жителям города с призывам спасать архитектурное и историческое наследие Одессы, потому что власти, призванные это делать, самоустранились.

Госагентство развития туризма Украины опубликовало рейтинг популярности морских курортов страны. Еще два месяца назад в аналогичном топе у Одессы было 6-е место. Теперь город и вовсе вылетел из рейтинга.

При этом, исходя из данных указанного рейтинга, больше всего украинцы желают развлекаться в Одесском аквапарке.

Одесский Приморский суд оштрафовал водителя электросамоката за пьяную езду.

На одесских Черемушках ночью 27 сентября жителей дома №71 по улице Малиновского разбудил и напугал грохот. Оказалось, в дверь их подъезда въехало «нечто». Некоторым удалось снять на видео «автомонстра», которого и обычной машиной назвать нельзя.

Перед матчем 9-го тура украинской футбольной Премьер-лиги с «Ингульцом», на автобус одесского клуба «Черноморец» совершили уже второе по счету нападение в этом футбольном сезоне.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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