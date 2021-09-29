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В Одессе «зубастый автомонстр» атаковал подъезд дома на Черемушках

В Одессе «зубастый автомонстр» атаковал подъезд дома на Черемушках

На одесских Черемушках ночью 27 сентября жителей дома №71 по улице Малиновского разбудил и напугал грохот. Оказалось, в дверь их подъезда въехало «нечто».

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Некоторым удалось снять на видео «автомонстра», которого и обычной то машиной назвать нельзя. Водитель этого «чудовища» пытался выехать задним ходом с дорожки, ведущей к подъезду, в межквартальный проезд.

Жертвой этих маневров стала урна для мусора, которую «автомонстр» уронил и переехал.

В итоге, «чудовищу», окутанному клубами дыма, удалось выехать на ровный асфальт и укатить восвояси, оглашая окрестности ревом мотора.

Вскоре другие очевидцы вновь столкнулись с «автомонстром». Точнее, с его неподвижным остовом, который перегородил дорогу. «Души», точнее водителя, в «чудище» уже не было.

Кто создал этого «автофранкенштейна» – неизвестно, как и его дальнейшая судьба.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала о замеченных в Одессе оригинальных средств передвижения на электротяге, в основе которых лежат банальные прокатные электросамокаты.

Кстати, недавно Приморский суд Одессы оштрафовал водителя электросамоката за пьяную езду на приличную сумму.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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