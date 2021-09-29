Одесский аквапарк стал самым желанным развлекательным местом в Украине

Рейтинг популярности городских парков и мест для развлечений страны опубликовало Госагентство развития туризма Украины. Его данные основаны на количестве тематических запросов в поисковой сети Google.

Исходя из данных рейтинга, больше всего украинцы желают развлекаться в Одесском аквапарке. Этот еще довольно молодой туристический объект обошел по популярности такие известные места как крепость в Каменец-Подольском (6-е место) и гора Высокий замок во Львове (7-е место).

Вообще, судя по рейтингу, аквапарки уверенно теснят другие виды развлекательных объектов. В топ их попало сразу три. Кроме одесского на третьем месте оказался аквапарк в Бердянске, а на десятом – аквапарк в Броварах (Киевская область), где и моря то нет поблизости.

Кроме аквапарка, другие места отдыха из Одессы и области в топ не попали.

В другом топ-10, рейтинге морских курортов, присутствуют три населенных пункта из Одесской области: поселок Грибовка (9-е место), города Черноморск (4-е место) и Вилково (10-е место).

Хотя Вилково, с его каналами и рыбалкой, вполне могло бы занять достойное место и в топе развлекательных мест.

В целом рейтинг самых желанных городских парков и мест развлечений среди украинцев выглядит так:

Аквапарк (Одесса) Зоопарк (Киев) Аквапарк (Бердянск) Парк Горького (Харьков) Ботанический сад (Киев) Каменец-Подольский (Хмельницкая обл.) Высокий Замок (Львов) Бухта викингов (Львовская обл., база отдыха) Зоопарк ХІІ месяцев (Киевская обл.) Аквапарк (Бровары, Киевская обл.)

Год назад в аналогичном рейтинге Одесский аквапарк занимал четвертое место.

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала рейтинг самых популярных мест для отдыха этим летом в Украине от компании Google в котором Одесса была на 6 месте.

Перед этим сообщалось, что Одесская область – самое желанное место для украинских туристов.

Фото Одесского аквапарка, инфографика Державного агентства розвитку туризму України