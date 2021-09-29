На автобус одесского «Черноморца» снова напали

27 сентября, перед матчем 9-го тура украинской футбольной Премьер-лиги с “Ингульцом”, на автобус одесского клуба совершили уже второе по счету нападение в этом футбольном сезоне.

Об этом сообщил ресурс META Ratings.

В интервью ресурсу главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз рассказал, что когда команда выехала на матч со своей базы в Совиньоне, перед ними остановилась какая-то машина. Из нее вышел мужчина, стал стучать в окна и двери автобуса, нецензурно ругаться и демонстрировать неприличные жесты.

Это был не единственный дорожный инцидент по пути на стадион. Ему предшествовали другие события. Сразу после выезда за ворота базы под колеса автобуса бросили дымовую шашку, но она не сработала.

Потом попытку бросить шашку предпринял на ходу водитель мопеда. Но также неудачно.

Так что сегодня у нас было два этапа, которые я для себя разделяю: первый — сначала нужно добраться до стадиона, а второй — хорошо отыграть, чтобы болельщикам понравилось,

– рассказал главный тренер команды.

Игру с “Ингульцом”, которой предшествовало нападение, одесская команда завершила ничьей. Мотивировал футболистов, или наоборот, дорожный инцидент перед матчем, сказать сложно. Но, в любом случае, такое поведение болельщиков моральный дух команды не поднимает.

Это нападение на автобус “Черноморца” не первое в текущем футбольном сезоне. «Одесская Жизнь» рассказывала о похожем случае перед матчем с «Александрией».

Нападениям предшествовали заявления ультрас «Черноморца» о том, что они будут срывать матчи команды. Таким способом радикальные болельщики одесского клуба хотят добиться отставки главного тренера команды. Юрий Мороз не угодил им своими связями с клубом «Динамо» Киев – принципиальным противником «Черноморца».

Фото ФК Черноморец