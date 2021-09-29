Новости Одессы и Одесской области

На автобус одесского «Черноморца» снова напали

На автобус одесского «Черноморца» снова напали

27 сентября, перед матчем 9-го тура украинской футбольной Премьер-лиги с “Ингульцом”, на автобус одесского клуба совершили уже второе по счету нападение в этом футбольном сезоне.

Подписаться

Об этом сообщил ресурс META Ratings.

В интервью ресурсу главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз рассказал, что когда команда выехала на матч со своей базы в Совиньоне, перед ними остановилась какая-то машина. Из нее вышел мужчина, стал стучать в окна и двери автобуса, нецензурно ругаться и демонстрировать неприличные жесты.

Это был не единственный дорожный инцидент по пути на стадион. Ему предшествовали другие события. Сразу после выезда за ворота базы под колеса автобуса бросили дымовую шашку, но она не сработала.

Потом попытку бросить шашку предпринял на ходу водитель мопеда. Но также неудачно.

Так что сегодня у нас было два этапа, которые я для себя разделяю: первый — сначала нужно добраться до стадиона, а второй — хорошо отыграть, чтобы болельщикам понравилось,

– рассказал главный тренер команды.

Игру с “Ингульцом”, которой предшествовало нападение, одесская команда завершила ничьей. Мотивировал футболистов, или наоборот, дорожный инцидент перед матчем, сказать сложно. Но, в любом случае, такое поведение болельщиков моральный дух команды не поднимает.

Это нападение на автобус “Черноморца” не первое в текущем футбольном сезоне. «Одесская Жизнь» рассказывала о похожем случае перед матчем с «Александрией».

Нападениям предшествовали заявления ультрас «Черноморца» о том, что они будут срывать матчи команды. Таким способом радикальные болельщики одесского клуба хотят добиться отставки главного тренера команды. Юрий Мороз не угодил им своими связями с клубом «Динамо» Киев – принципиальным противником «Черноморца».

 

Фото ФК Черноморец

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить