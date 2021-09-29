Одесса «вылетела» из топ-10 морских курортов Украины: кто ее потеснил

Рейтинг популярности морских курортов страны опубликовало Госагентство развития туризма Украины. Его данные основаны на количестве тематических запросов в поисковой сети Google.

Еще два месяца назад в аналогичном топе у Одессы было 6 место. Теперь город и вовсе вылетел из рейтинга. Благо, Одесская область в нем представлена неплохо.

В список самых популярных курортов попали три областных населенных пункта. Это Черноморск (4-е место), Грибовка (9-место) и, неожиданно, Вилково (10 место).

Неожиданно, потому что город более знаменит своими речными каналами, но и отдохнуть на море там тоже можно. Похоже, украицы смекнули, что в одном месте можно и познакомиться с украинской “Венецией”, и покупаться в море.

Первые три места заняли курорты, расположенные в Херсонской, Запорожской и Николаевской областях. Это Железный порт, Кирилловка и Коблево, соответсвенно.

В целом топ-10 популярности украинских курортов за прошедший пляжный сезон 2021 года выглядит так:

Железный порт (Херсонская область) Кирилловка (Запорожская область) Коблево (Николаевская область) Черноморск (Одесская область) Лазурное (Херсонская область) Геничевск (Херсонская область) Скадовск (Херсонская область) Щасливцево (Херсонская область) Грибовка (Одесская область) Вилково (Одесская область)

Как видим, в топ вошли сразу пять населенных пунктов из Херсонской области, три из Одесской и по одному из Запорожской и Николаевской.

Из рейтинга понятно, что конкуренция на внутреннем туристическом рынке растет. Украинцы открывают для себя новые, ранее не известные места. Где получают лучшее качество услуг за меньшие деньги, чем у прежних признанных лидеров, таких как Одесса.

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала рейтинг самых популярных мест для отдыха этим летом в Украине от компании Google в котором Одесса была на 6 месте.

Перед этим сообщалось, что Одесская область – самое желанное место для украинских туристов.

Инфографика Державного агентства розвитку туризму України