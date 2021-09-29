Одесса «вылетела» из топ-10 морских курортов Украины: кто ее потеснил

Рейтинг популярности морских курортов страны опубликовало Госагентство развития туризма Украины. Его данные основаны на количестве тематических запросов в поисковой сети Google.
Еще два месяца назад в аналогичном топе у Одессы было 6 место. Теперь город и вовсе вылетел из рейтинга. Благо, Одесская область в нем представлена неплохо.
В список самых популярных курортов попали три областных населенных пункта. Это Черноморск (4-е место), Грибовка (9-место) и, неожиданно, Вилково (10 место).
Неожиданно, потому что город более знаменит своими речными каналами, но и отдохнуть на море там тоже можно. Похоже, украицы смекнули, что в одном месте можно и познакомиться с украинской “Венецией”, и покупаться в море.
Первые три места заняли курорты, расположенные в Херсонской, Запорожской и Николаевской областях. Это Железный порт, Кирилловка и Коблево, соответсвенно.
В целом топ-10 популярности украинских курортов за прошедший пляжный сезон 2021 года выглядит так:
- Железный порт (Херсонская область)
- Кирилловка (Запорожская область)
- Коблево (Николаевская область)
- Черноморск (Одесская область)
- Лазурное (Херсонская область)
- Геничевск (Херсонская область)
- Скадовск (Херсонская область)
- Щасливцево (Херсонская область)
- Грибовка (Одесская область)
- Вилково (Одесская область)
Как видим, в топ вошли сразу пять населенных пунктов из Херсонской области, три из Одесской и по одному из Запорожской и Николаевской.
Из рейтинга понятно, что конкуренция на внутреннем туристическом рынке растет. Украинцы открывают для себя новые, ранее не известные места. Где получают лучшее качество услуг за меньшие деньги, чем у прежних признанных лидеров, таких как Одесса.
Ранее «Одесская Жизнь» публиковала рейтинг самых популярных мест для отдыха этим летом в Украине от компании Google в котором Одесса была на 6 месте.
Перед этим сообщалось, что Одесская область – самое желанное место для украинских туристов.
Инфографика Державного агентства розвитку туризму України