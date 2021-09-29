Депутат призвала спасать Украину в Одессе: на власти надежды нет

Депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая обратилась к жителям города с призывам спасать архитектурное и историческое наследие Одессы, потому что власти, призванные это делать, самоустранились.

Депутат приводит пример борьбы за сохранение двух исторических памятников архитектуры в центе Одессы на улице Ришельевской: типографии Фесенко и театра «Ришелье».

Оба здания имеют как архитектурную, так и историческую ценность. Например, в типографии Юхима Фесенко впервые в Одессе еще в конце 19-го века на украинском языке печатались произведения Тараса Шевченко, Ивана Нечуй-Левицкого, Пантелеймона Кулиша. Это здание, в котором в 1918 году была напечатана для всей страны первая национальная валюта независимой Украины – карбованцы.

Иллюзион «Большой Ришельевский театр» – это одно из немногих исторических зданий в Одессе в стиле модерн.

Но оба дома мошенническим путем вывели из списка зданий, которые охраняет государство.

При этом типографию Фесенко застройщик уже уничтожил, и сейчас приступил к демонтажу театра «Ришелье».

Далее приводим текст Ольги Квасницкой из ее поста в Facebook, о том как она и коллеги боролись за сохранение этих памятников архитектуры:

Я, как гражданка Украины, жительница Одессы и депутат двух последних созывов Одесского городского совета, в течение года вместе с неравнодушными одесситами пыталась остановить разрушение знаковых зданий для Одессы и сохранить их архитектуру, историю используя все возможные инструменты, сугубо правовым цивилизованным путем.

Мы обращались в органы исполнительной власти:

в Минстерство культуры в управления на местном уровне;

в правоохранительные органы от Генеральной прокуратуры в национальной полиции Одесской области;

в суд,

с различными исковыми требованиями и не находили надлежащей защиты и поддержки.

Мы разоблачили фальсификацию в принятии решения о невнесения объектов в Реестр недвижимых памятников и сделали все, чтобы объекты были взяты под охрану государства.

Однако, учетная документация, разработанная Общественной организацией «Одесская областная организация УТОПІК», так и не стала предметом рассмотрения ни в Министерстве культуры и информационной политики Украины, ни в Департаменте культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской областной государственной администрации.

Депутатский запрос на сессии Одесского городского совета на имя:

председателя Одесской областной государственной администрации,

одесского городского головы,

начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

о немедленном приостановлении демонтажа и сохранение наших памятников в историческом ареале города не нашел поддержки депутатского корпуса Одесского городского совета.

Мы обратились в СНБО и в комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, ведь речь идет уже не просто о коррупционной сговор с правоохранительными органами, судебной и исполнительной ветвью власти, не только о преступлении против громады города Одессы, ее культурного наследия, но и о прямую угрозу национальной безопасности Украины.

Учитывая, что типография Фесенко и театр «Ришелье» расположены в Центральном историческом ареале и находятся в рамках комплексной охранной зоны, в соответствии с историко-архитектурного опорного плана на этой территории не допускается новое строительство, а только реставрация и приспособление памятников. На сегодня там новое строительство, без необходимых предписаний и согласований памятников-охранных органов и фактическое уничтожение знаковых для украинской Одессы зданий.

Итак, к сожалению, одесситы проиграли! Прямо сейчас идет демонтаж зданий. И через несколько дней, наверное, их уже не будет … Как, наверное, скоро не будет и многих других памятников истории и архитектуры города, предыдущие поколения называли жемчужиной у моря и которые сейчас оказались в плену равнодушия, жадности и криминала ..

Это происходит – потому что в стране отсутствует справедливость и один закон для всех. А власть боится или не может противостоять мафии …

Несмотря на это я поняла: не деньги любят тишину. Тишину любят коррупционеры и бандиты. Поэтому я начинаю кричать: “Помогите спасти Украину в Одессе!”

Я прошу всех: помогите мне кричать! Давайте кричать вместе: “ПОМОГИТЕ СПАСТИ УКРАИНУ В ОДЕССЕ!”

Ссылка 1 на видео разрушения в youtube;

Ссылка 2 в google-Докс с текстом, где описывается ситуация;

Ссылка 3 в google-Докс с архивом документов.

“Одесская Жизнь” уже рассказывала, что от типографии Фесенко уже и следа практически не осталось. и очередь – за зданием Ришельевского театра.

И предписания Минкульта, равно как и его намерения взять здание «под защиту» бывшую типографию, и решения Одесской облгосадминистрации ни к чему не привели.

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Фото и видео Ольги Квасницкой