Докатался: как одесский суд наказал пьяного самокатчика?

Одесский Приморский суд Одессы оштрафовал водителя электросамоката за пьяную езду. Об этом сообщает Реестр судебных решений.

Инцидент произошел в июне этого года в Валиховском переулке Приморского района Одессы. Тогда патрульные полицейские остановили мужчину на электросамокате с явными признаками алкогольного опьянения. Не рассчитав дистанцию и скорость, тот врезался в припаркованный автомобиль ВАЗ. Однако пройти медицинское освидетельствование самокатчик отказался.

В итоге суд признал водителя самоката виновным в совершении административного правонарушения и приговорил его к штрафу в размере 17 тыс. гривен, а также лишил его права управлять транспортными средствами в течение года.

Напомним, ранее рабочая группа при Мининфраструктуры Украины утвердила временные правила пользования электросамокатами.

Также стало известно, что на электросамокаты могут пересадить украинских полицейских.

Читайте также: Проблема электросамокатов: как ее решают в других городах и странах?