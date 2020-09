Всемирный день уборки: одесситов пригласили пособирать мусор

В эту субботу в 180 странах мира, в том числе и в Украине, пройдет Всемирный день уборки под девизом «Увидел? Убери!». Акцию устраивает всеукраинское молодежное движение Let’s do it Ukraine совместно с международной организацией Let’s Do It World. Поучаствовать в ней приглашают и одесситов.

«Идея заключается в том, чтобы привлечь внимание к глобальной проблеме мусора в окружающей среде и помочь людям уменьшить загрязнения, которые сотни лет будут засорять Землю», – говорит президент Let’s do it Ukraine Юлия Мархель.

Убирать начнут в 10:00 на таких локациях: зелёная зона от ул. Грушевского до ул. Маловского, Трасса здоровья в районе «Отрады», стадион «Автомобилист», парки «Лузановка», «Энтузиастов», «Молодежный» (пос. Котовского), село Прилиманское и Хаджибеевский лиман.

Предварительно необходимо зарегистрироваться. Сделать это можно будет на странице мероприятия в Фейсбуке.

В целях соблюдения карантинных правил с собой нужно иметь защитные маски и рукавички.

Фото: letsdoitukraine.org