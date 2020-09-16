Электронный билет: когда внедрят в Одессе?

В Одессе уже давно говорят о внедрении «электронного билета». Как должен проходить безналичный расчет за проезд, расписали в новых «Правилах пользования городским пассажирским автомобильным и электрическим транспортом в городе Одессе». Их утвердили на общественных слушаниях в прошлом году. Но договор с инвестором так и не подписали. Мы решили выяснить, на какой стадии сегодня находится внедрение электронного билета?

Зачем нужен электронный билет?

Во-первых, электронный билет покажет, сколько пассажиров, в том числе и льготников, по каким маршрутам и в какое время суток перевозятся. Это позволит вывести из тени огромные суммы денег.

Во-вторых, это удобно. Представьте себе, что, например, в маршрутке не нужно передавать через пассажиров деньги водителю. Вместо этого достаточно будет приложить карточку к валидатору и так оплатить проезд.

Рассчитаться можно будет еще с помощью приложения в мобильном телефоне или карточки со встроенным NFC-чипом. Купить или пополнить ее, а также приобрести бумажный билет с QR-кодом предлагается в специальных терминалах. Но как это будет действовать на практике, пока непонятно.

Юридические коллизии

Ввести в городе автоматизированную систему учета оплаты проезда, то есть электронный билет, решили еще в 2017 году. После чего разработали новые Правила проезда. Документ представили в феврале 2019 года.

Конкурс для желающих внедрять автоматизированную систему выиграла компания «Одесская городская карта». При этом фирма была единственным претендентом. Это обстоятельство не понравилось Антимонопольному комитету Украины, который рекомендовал одесским властям отобрать инвесторов без «дискриминационных условий». Но повторный конкурс так и не провели.

Кроме того, проект не согласовал Европейский банк реконструкции и развития. А именно этот кредитор выделяет средства КП «Одесгорэлектротранс» на покупку низкопольного транспорта. По этой причине в марте 2019 года вопрос сняли с повестки дня и больше не выносили на голосование сессии горсовета. А в ноябре того же года Правила после общественных слушаний отправили на рассмотрение постоянной комиссии Одесского горсовета по вопросам законности и реализации государственной регуляторной политики. Так он там и завис. То есть дальнейшая судьба электронного билета в Одессе остается пока неясной.

Цена вопроса и подводные камни

Ориентировочная стоимость внедрения автоматизированной системы оплаты проезда — 285 миллионов гривен. «Одесская городская карта» хочет получать 8,25% выручки от «Одесгорэлектротранса» и 8,75% — от частников. Владельцам транспортных средств будут перечислять деньги за количество совершенных рейсов, а не перевезенных пассажиров, при условии соблюдения графика движения.

Это должно улучшить качество услуги. По идее, на популярных направлениях маршрутки перестанут ездить переполненными в часы пик. Ведь перевозчику будет выгодно делать больше рейсов, а не набивать автобус под завязку.

Но, по мнению экспертов, не все так прозрачно в этой системе.

— Но есть еще и скрытые платежи, то есть в реальности «Одесская городская карта» будет получать около 10% за всех пассажиров, включая льготников. Депутаты не хотят брать на себя ответственность и голосовать за эту аферу, — утверждает общественник Петр Обухов.

Для внедрения электронного билета инвестору необходимо установить спецоборудование. По данным Обухова, на это нужно около 5-7 миллионов евро, а рынок пассажирских перевозок оценивается приблизительно в 30 миллионов евро. То есть за один-два года компания окупит инвестиции и дальше будет получать доход. При этом предложенный договор заключается на 12 лет — на протяжении этого времени оператора нельзя сменить.

Что с проездными для льготников?

Одесситам, имеющим право на бесплатный проезд, предлагается выдавать карточки. По оценкам экспертов, порядка 100 тысяч штук. Получить их можно будет в управлениях соцзащиты.

Но проблема еще и в том, что эти карточки предполагают лимитированное количество поездок в месяц, например, 30. Если пассажир использует их, то далее придется платить самостоятельно. А льготникам без одесской регистрации бесплатные поездки будут недоступны. Сейчас льготники пользуются общественным электротранспортом без ограничения. За них КП «Одесгорэлектротранс» получает компенсацию из городского бюджета.

Кроме того, есть вариант монетизации льгот. То есть местная власть будет выдавать льготникам наличными определенную сумму в месяц на проезд или же перечислять ее на карточку. Но опять же сумма может быть ограничена тридцатью поездками. О монетизации тоже пока ничего не слышно.

Кстати

Первый пилотный проект электронных билетов был запущен во Львове 23 января 2017 года. Под тестирование попал львовский трамвай №8, в котором оплатить проезд можно было при помощи QR-кода.

Сегодня оплата проезда в электротранспорте при помощи QR-кода продолжает работать в Житомире, Ивано-Франковске, Хмельницком, Львове, Тернополе, Виннице, Киеве и Днепре.

Где в Одессе расплатиться за проезд карточкой?

В Одессе на трамвайном маршруте №21 в экспериментальном порядке работают три валидатора. Обслуживает их ПАО «Банк Восток». Пассажиры могут оплатить проезд банковской карточкой. Установка этих аппаратов не связана с проектом электронного билета.