Денег нет: будет ли Одесса с теплом?

Многострадальное коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» (ТГО) снова на мели. Стало известно, что им до конца года не хватает денег на зарплату, газ и электричество. Сумму озвучили на заседании бюджетной комиссии Одесского горсовета – как минимум, 200 миллионов гривен. И это при том, что из бюджета города на 2020 год им уже выделено 455 миллионов гривен.

Одесским тепловикам вновь не хватает денег: 33 млн. гривен — на электроэнергию и ее распределение, 65 млн. – на газ, 25 млн. – на оплату теплоснабжения, 40 млн. – на зарплату, 25 млн. – на оплату материалов и услуг и 15 млн. – на налоговый долг. Всего порядка 200 миллионов гривен.

Как пояснила директор КП «ТГО» Анна Позднякова, из уже выделенной помощи на 2020 год на электроэнергию было запланировано всего 50 миллионов гривен, а по факту предприятие перечислило 130 миллионов. К тому же, по словам руководителя ТГО, в течение года несколько раз повышалась стоимость электроэнергии.

— У нас кассовый разрыв, но финансовый результат за этот год будет лучше, чем за предыдущий: если в 2019 году было минус 645 миллионов убытка, то в 2020 – минус 300 миллионов, – отметила Позднякова.

Также глава ТГО заявила, что до сих пор не применяли новый тариф на отопление из-за отсутствия нормативной базы – этот вопрос обещают решить центральные власти до начала грядущего отопительного сезона.

Однако члены комиссии заявили, что денег в бюджете нет, поэтому вопрос пока отложили. Так что пока неизвестно, как будет стартовать отопительный сезон в Одессе.

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