Новости Одессы и Одесской области

Денег нет: будет ли Одесса с теплом?

Денег нет: будет ли Одесса с теплом?

Многострадальное коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» (ТГО) снова на мели. Стало известно, что им до конца года не хватает денег на зарплату, газ и электричество. Сумму озвучили на заседании бюджетной комиссии Одесского горсовета – как минимум, 200 миллионов гривен. И это при том, что из бюджета города на 2020 год им уже выделено 455 миллионов гривен.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Одесским тепловикам вновь не хватает денег: 33 млн. гривен — на электроэнергию и ее распределение, 65 млн. – на газ, 25 млн. – на оплату теплоснабжения, 40 млн. – на зарплату, 25 млн. – на оплату материалов и услуг и 15 млн. – на налоговый долг. Всего порядка 200 миллионов гривен.

Как пояснила директор КП «ТГО» Анна Позднякова, из уже выделенной помощи на 2020 год на электроэнергию было запланировано всего 50 миллионов гривен, а по факту предприятие перечислило 130 миллионов. К тому же, по словам руководителя ТГО, в течение года несколько раз повышалась стоимость электроэнергии.

— У нас кассовый разрыв, но финансовый результат за этот год будет лучше, чем за предыдущий: если в 2019 году было минус 645 миллионов убытка, то в 2020 – минус 300 миллионов, – отметила Позднякова.

Также глава ТГО заявила, что до сих пор не применяли новый тариф на отопление из-за отсутствия нормативной базы – этот вопрос обещают решить центральные власти до начала грядущего отопительного сезона.

Однако члены комиссии заявили, что денег в бюджете нет, поэтому вопрос пока отложили. Так что пока неизвестно, как будет стартовать отопительный сезон в Одессе.

Читайте также: Как в Одессе заплатить за отопление: подробные рекомендации

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить