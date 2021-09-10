Студенты-контрактники или их родители могут претендовать на частичную компенсацию стоимости обучения в виде налоговой скидки. Кто именно имеет такое право и как им воспользоваться, разъяснили на официальном сайте образовательного омбудсмена Украины.

Что такое «налоговая скидка»?

«Налоговая скидка» — это возможность вернуть часть уплаченного с зарплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), в том числе в связи с компенсацией стоимости образования.

Налоговый вычет предоставляется на покрытие расходов при обучении в украинском заведении дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования на контрактной форме обучения. Это предусмотрено статьей 166 Налогового кодекса Украины.

То есть если вы заплатили за обучение ребенка 20 тысяч гривен, то можете вернуть 18% налога на доход физлиц, который был уплачен с этой суммы. Нетрудно посчитать, что в данном случае это будет 3600 гривен.

Кто может получить?

Право на налоговую скидку за обучение имеют соискатели образования, их родители или усыновители. Если речь идет о студенте, то на нее может претендовать также супруг соискателя образования, который является гражданином Украины и налогоплательщиком. То есть этой возможностью могут воспользоваться только родственники первой линии.

Как это сделать?

Чтобы получить налоговую скидку, нужно подать годовую налоговую декларацию до 31 декабря года, следующего за годом, в котором осуществлялись соответствующие расходы. В 2021 году можно вернуть часть налогов, уплаченных в 2020 году. Образец заполнения декларации для получения налоговой скидки есть на сайте Государственной налоговой службы. В ней нужно указать основания для начисления скидки и конкретные суммы.

Расходы должны подтверждаться платежными и расчетными документами, в частности квитанциями, фискальными или товарными чеками, которые идентифицируют продавца услуг и лицо, обращающееся за налоговой скидкой, а также копиями договоров при их наличии, в которых обязательно указывается стоимость услуг и срок оплаты.

Если в течение года вы не реализуете право на налоговую скидку, оно на другой год не переходит. А юристы советуют оплачивать обучение за семестр, чтобы часть оплаты не «сгорела».

Какие нужно знать нюансы?

Важно, что налоговую скидку можно получить независимо от формы собственности учебного заведения.

А вот место работы имеет значение. Частный предприниматель, зарегистрированный как ФОП, претендовать на такую компенсацию не сможет, как и безработный гражданин, так как они не платят НДФЛ.

Список документов на получение налоговой скидки при обучении:

свидетельство о рождении ребенка (чтобы доказать государству, чей это ребенок);

паспорт;

идентификационный код родителей и ребенка;

договор об обучении;

платежки за обучение;

справка о доходах (как доказательство, что с зарплаты действительно отчислялись налоги);

справка из банка о карточном счете (туда должны вернуть деньги).

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