Налог на покупки: что это такое и как это будет рабоотать?

Министерство финансов Украины готовит ужесточение налогового контроля, которое может вступить в силу сразу после налоговой амнистии. Напомним, она начинается с 1 сентября и будет длиться год. Контролировать будут не только доходы, но и расходы граждан.
Если окажется, что семьи делают покупки на определенные суммы, но не могут объяснить, откуда взяли на них деньги, — придется доплатить 18% налога. По сути, это будет налог не на покупки, а на сомнительные доходы.
Что предлагают?
Сейчас налоговая получает информацию только об официальных доходах граждан. Даже если кто-то сознается, что получает зарплату в конверте, доказать такое нарушение в суде будет крайне сложно, говорит директор департамента по вопросам труда Государственной службы труда Владимир Гончарук.
Кардинально ситуация может измениться уже в 2022 году. Министерство финансов по поручению Верховной Рады готовит новый законопроект — о непрямых методах контроля доходов.
Идея простая: с 1 сентября всем дадут ровно год на то, чтобы признаться о заработанном в тени (речь идет и о накопленной наличке, и о ценных бумагах, и о недвижимости). Затем можно заплатить небольшой налог (от 5% до 9%) и тем самым пройти налоговую амнистию.
Эксперты при этом уже заявляют, что такие меры должны быть более долгосрочными: если после налоговой амнистии правила не ужесточат и можно будет безнаказанно оставаться в тени, то толку от налоговой амнистии не будет.
Ранее мы рассказывали о том, как одесские бизнесмены платили налоги в ХІХ веке.
Как это будет работать?
Поэтому готовится к рассмотрению законопроект о косвенных методах налогового контроля, согласно которому налоговая служба сможет уточнять происхождение средств, потраченных на приобретение ценных активов.
Механизм будет таким:
- вы делаете крупную покупку: автомобиль, земля, дорогостоящая техника, путевка и т.д;
- информацию от банка о транзакции получает налоговая служба;
- если легальные доходы не позволяют объяснить возможность такой покупки, то со всей неаргументированной суммы придется заплатить подоходный налог — 18%.
И как поясняет глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, подтверждением дохода могут быть в том числе и амнистированные сбережения. Но для этого нужно воспользоваться такой возможностью.
— Логика состоит в том, что вводится косвенный контроль дохода. Если у тебя есть деньги на приобретение автомобиля, значит, ты должен был где-то эти деньги взять, — говорит нардеп. — Законопроект не будет вводить никаких дополнительных налогов. Он дает право спросить: у тебя сумма дохода превышает расходы, где ты взял деньги?
На разницу между доходами и расходами (то, что гражданин мог заработать в тени) доначислят 18% налога.
Как это работает в США?
Налоговые органы США имеют большие полномочия: они получают информацию из банков, знают о снятии наличных на сумму от 10 тысяч долларов, с ними сотрудничают брокеры. Кроме того, при Налоговом управлении создали специальный «Офис информаторов», в котором даже анонимно принимают жалобы на злоупотребления со стороны чиновников, на соседей, которые сделали крупные покупки, налоговиков, которые потребовали взятку, и так далее.
А чтобы узнать настоящие доходы компаний, американские налоговики используют агентов: они приходят в фирмы, представляются клиентами, инвесторами, а затем расспрашивают о финансовом положении, операциях, прибыли. И если руководство компании озвучит те цифры, которые не совпадают с данными налоговой, может начаться крупное разбирательство.
Ранее мы рассказывали о налоговой амнистии – кому и за что придется заплатить.