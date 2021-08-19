Налог на покупки: что это такое и как это будет рабоотать?

Министерство финансов Украины готовит ужесточение налогового контроля, которое может вступить в силу сразу после налоговой амнистии. Напомним, она начинается с 1 сентября и будет длиться год. Контролировать будут не только доходы, но и расходы граждан.

Если окажется, что семьи делают покупки на определенные суммы, но не могут объяснить, откуда взяли на них деньги, — придется доплатить 18% налога. По сути, это будет налог не на покупки, а на сомнительные доходы.

Что предлагают?

Сейчас налоговая получает информацию только об официальных доходах граждан. Даже если кто-то сознается, что получает зарплату в конверте, доказать такое нарушение в суде будет крайне сложно, говорит директор департамента по вопросам труда Государственной службы труда Владимир Гончарук.

Кардинально ситуация может измениться уже в 2022 году. Министерство финансов по поручению Верховной Рады готовит новый законопроект — о непрямых методах контроля доходов.

Идея простая: с 1 сентября всем дадут ровно год на то, чтобы признаться о заработанном в тени (речь идет и о накопленной наличке, и о ценных бумагах, и о недвижимости). Затем можно заплатить небольшой налог (от 5% до 9%) и тем самым пройти налоговую амнистию.

Эксперты при этом уже заявляют, что такие меры должны быть более долгосрочными: если после налоговой амнистии правила не ужесточат и можно будет безнаказанно оставаться в тени, то толку от налоговой амнистии не будет.

Ранее мы рассказывали о том, как одесские бизнесмены платили налоги в ХІХ веке.

Как это будет работать?

Поэтому готовится к рассмотрению законопроект о косвенных методах налогового контроля, согласно которому налоговая служба сможет уточнять происхождение средств, потраченных на приобретение ценных активов.

Механизм будет таким:

вы делаете крупную покупку: автомобиль, земля, дорогостоящая техника, путевка и т.д;

информацию от банка о транзакции получает налоговая служба;

если легальные доходы не позволяют объяснить возможность такой покупки, то со всей неаргументированной суммы придется заплатить подоходный налог — 18%.

И как поясняет глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, подтверждением дохода могут быть в том числе и амнистированные сбережения. Но для этого нужно воспользоваться такой возможностью.

— Логика состоит в том, что вводится косвенный контроль дохода. Если у тебя есть деньги на приобретение автомобиля, значит, ты должен был где-то эти деньги взять, — говорит нардеп. — Законопроект не будет вводить никаких дополнительных налогов. Он дает право спросить: у тебя сумма дохода превышает расходы, где ты взял деньги?

На разницу между доходами и расходами (то, что гражданин мог заработать в тени) доначислят 18% налога.

Как это работает в США?

Налоговые органы США имеют большие полномочия: они получают информацию из банков, знают о снятии наличных на сумму от 10 тысяч долларов, с ними сотрудничают брокеры. Кроме того, при Налоговом управлении создали специальный «Офис информаторов», в котором даже анонимно принимают жалобы на злоупотребления со стороны чиновников, на соседей, которые сделали крупные покупки, налоговиков, которые потребовали взятку, и так далее.

А чтобы узнать настоящие доходы компаний, американские налоговики используют агентов: они приходят в фирмы, представляются клиентами, инвесторами, а затем расспрашивают о финансовом положении, операциях, прибыли. И если руководство компании озвучит те цифры, которые не совпадают с данными налоговой, может начаться крупное разбирательство.

Ранее мы рассказывали о налоговой амнистии – кому и за что придется заплатить.