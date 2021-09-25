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В Одессе стартовала «Велосотка» – фоторепортаж

В Одессе стартовала «Велосотка» – фоторепортаж

Сегодня утром, 25 сентября, в Одессе на Аллее Славы стартовали традиционные велосипедное ралли «100 километров за 10 часов по Поясу Славы» и туристический переход «100 километров за 24 часа по Поясу Славы».

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Напомним, маршрут «соток» проходит по южной части Пояса Славы – цепи монументов, возведенных в 1964-1967 годах на бывших рубежах героической обороны Одессы, где в 1941 году велись активные бои.

На торжественном открытии соревнований побывал и наш фотокорреспондент:

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Как сообщалось, туристический переход «100 километров за 24 часа по Поясу Славы» будет проходить с 10:00 25 сентября до 10:00 26 сентября, а велосипедное ралли «100 километров за 10:00 по Поясу Славы» – с 10:00 до 22:00 25 сентября.

Напомним, «Велосотка» должна была состояться в Одессе еще в апреле, но из-за карантинных ограничений ее перенесли на сентябрь.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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