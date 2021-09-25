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Четырехлапых – в добрые руки: в Одессе проходит хвостатый фестиваль (фото)

Четырехлапых – в добрые руки: в Одессе проходит хвостатый фестиваль (фото)

В Одессе, на Французском бульваре, огромная территория «Вашего сада» стала местом для проведения очень доброго фестиваля Home Me Fest. Суть проста: здесь отдают в добрые руки четырехлапых друзей.

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Вход свободный, и все здесь, как и бывает обычно на фестивалях: фотозоны, фудкорты… И главное: здесь происходят необыкновенные знакомства одесситов со своими потенциальными будущими членами семьи – собаками и кошками.

Так сотни бездомных животных находят уют, тепло и те самые добрые руки, а люди – верных питомцев. Фестиваль проводится уже в шестой раз, и каждый раз, кажется, что попадаешь в особый мир.

фестиваль Home Me Fest

Это не продажа элитных щенков и котят. Все животные – из приютов. И у каждого из них – своя судьба, порой очень тяжелая, порой – необычная. Этого кота волонтеры буквально вырвали из зубов бродячего пса и выходили. А это ласковое мурчащее создание было в «адовой семье», где над кошками издевались. Добрейший пес, будучи еще совсем крохой, был обречен на голодную смерть…

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Люди приходят сюда познакомиться не только с животинками, но и с волонтерами приютов для животных. Задают много вопросов. Иногда бывает так, что приходят только познакомиться-пообщаться-полюбоваться, а уходят с кошкой или собакой.

Многие из тех, кто сделал на фестивале свой выбор, становятся героями красивой фотозоны. Вот так одна семья – папа, мама и двое детей – стали обладателями милейшего щенка. Все четверо совершенно счастливы, а щенок, кажется, сразу признал новых хозяев.

Немаловажный факт: все животные, которые принимают участие в фестивале, вакцинированы, здоровы и дружелюбны. А волонтеры, которые их представляют, могут ответить на любой ваш вопрос по содержанию хвостатика: и о характере его расскажут, и о том, как о нем лучше заботиться.

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Ну а те, кто уже имеет хвостатого друга и приехал на фестиваль, чтобы с интересом провести время, могут прикупить качественные корма для животных, игрушки и посуду для них и все прочие «штучки», которые бывают так необходимы домашним питомцам. По желанию каждый может материально поддержать тот или иной приют.

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Фестиваль открылся в субботу, но он продлится и в воскресенье. Благо в Одессу таки вернулась сентябрьская погода.

Фото автора

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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