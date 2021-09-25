Умер полицейский, попавший в ДТП в Одесской области

Сегодня, 25 сентября, от травм, полученных в результате ДТП 24 сентября в Одесской области, в больнице скончался полицейский.

Как сообщили в Главке Нацполиции в Одесской области, в аварии погиб 32-летний старший оперуполномоченный Одесского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции старший лейтенант полиции Владимир Незгодинский.

«Владимир посвятил 11 лет своей жизни службе в правоохранительных органах. Был профессионалом своего дела, надежным коллегой и прекрасным другом. Без сына, мужа и отца остались родители, жена и 8-летняя дочь»,

– сообщили в полиции.

Как сообщала «Одесская жизнь», вчера днем, 24 сентября, на трассе Одесса – Кучурганы в Одесской области микроавтобус Citroen Jumper с полицейскими, столкнулся с грузовиком. От столкновения травмы получили все пассажиры и водитель Citroen.

Предварительно, микроавтобус выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик МАЗ.

Кроме погибшего Владимира Незгодинского, в салоне микроавтобуса находился еще один сотрудник департамента внутренней безопасности, а также женщина со своим шестилетним сыном – родственница одного из сотрудников полиции.

Водитель и пассажиры микроавтобуса были госпитализированы. Водитель микроавтобуса – в тяжелом состоянии.

Напомним, в августе в селе Зоря на Одесчине попал в ДТП служебный автомобиль с полицейскими. Тогда погибли трое правоохранителей.

В марте в Одесской области на дороге в город Доброслав легковой автомобиль Subaru въехал в грузовик MAN. В Subaru ехал 43-летний полицейский, в этот момент об был не на службе. От полученных травм мужчина умер на месте ДТП.

Фото ГУНП в Одесской области