Умер полицейский, попавший в ДТП в Одесской области

Сегодня, 25 сентября, от травм, полученных в результате ДТП 24 сентября в Одесской области, в больнице скончался полицейский.
Как сообщили в Главке Нацполиции в Одесской области, в аварии погиб 32-летний старший оперуполномоченный Одесского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции старший лейтенант полиции Владимир Незгодинский.
«Владимир посвятил 11 лет своей жизни службе в правоохранительных органах. Был профессионалом своего дела, надежным коллегой и прекрасным другом. Без сына, мужа и отца остались родители, жена и 8-летняя дочь»,
– сообщили в полиции.
Сьогодні, від травм, отриманих в результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 24 вересня 2021 на території…
Опубликовано Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України Суббота, 25 сентября 2021 г.
Как сообщала «Одесская жизнь», вчера днем, 24 сентября, на трассе Одесса – Кучурганы в Одесской области микроавтобус Citroen Jumper с полицейскими, столкнулся с грузовиком. От столкновения травмы получили все пассажиры и водитель Citroen.
Предварительно, микроавтобус выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик МАЗ.
Кроме погибшего Владимира Незгодинского, в салоне микроавтобуса находился еще один сотрудник департамента внутренней безопасности, а также женщина со своим шестилетним сыном – родственница одного из сотрудников полиции.
Водитель и пассажиры микроавтобуса были госпитализированы. Водитель микроавтобуса – в тяжелом состоянии.
Напомним, в августе в селе Зоря на Одесчине попал в ДТП служебный автомобиль с полицейскими. Тогда погибли трое правоохранителей.
В марте в Одесской области на дороге в город Доброслав легковой автомобиль Subaru въехал в грузовик MAN. В Subaru ехал 43-летний полицейский, в этот момент об был не на службе. От полученных травм мужчина умер на месте ДТП.
Фото ГУНП в Одесской области