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Спустили с небес на землю: одесский «Архангел со смартфоном» меняет место жительства (фото)

Спустили с небес на землю: одесский «Архангел со смартфоном» меняет место жительства (фото)

Сегодня, 25 сентября, в Одессе на улице Водопроводной вовсю трудятся рабочие: идет демонтаж стальной скульптуры «Ворота в рай» (также известной как «Архангел со смартфоном»).

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Гигантский архангел украшал крышу корпуса завода «Стальканат» с 2017 года. Сегодня его в буквальном смысле слова спустили с небес на землю. Зачем?

«Архангел со смартфоном»

Архангел охранял «врата в рай» на крыше «Стальканата» с 2017 года

Архангел со смартфоном переезжает2

Сегодня он спустился на землю

Архангел со смартфоном переезжает3

По информации «Думской», инициатором «переезда» стал собственник завода «Прессмаш» Дмитрий Голубов. Теперь Архангел вознесется на крышу здания завода на улице Столбовой, 28, составив таким образом компанию изваянию Дарта Вейдера, в которого «перевоплотился» после декоммунизации памятник вождю пролетариата, украшавший территорию завода в советские времена.

Отметим, что у обоих скульптур один создатель – одесский скульптор Александр Милов – он же автор известной инсталляции «Любовь».

При этом отношение одесситов к происходящему весьма не однозначное:

И смысл?

Нормально она там стояла себе. Кому-то видимо помешала

Ну блиииин, зачем его перевозить… Я уже привыкла к нему на Водопроводной, ехать и глазеть…

И Стальканат можно тоже отгрузить, расширить дороги и построить пару кадоров или будов

Кому мешала? Или Стальканат тоже снесут ради постройки Будовы или Кадора?

Страшноватая и жутковатая скульптура

У нас в Одессе фасады пострашней будут, как и тротуары, я уже молчу про дороги

Уродство. Слава богу, что сняли

Уродство это для вас, как по мне, очень-очень оригинально

На Прессмаше  его делали, сейчас делается замена ему,

– пишут горожане в соцсетях.

Кстати, напомним: еще один арт-объект Александра Милова – планета в форме сердца в наушниках – появилась этим летом на пляже на Фонтанке под Одессой. А он-то еще на месте?..

Фото: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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