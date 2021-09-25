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День рождения одесского трамвая: в «электротранспортном» музее провели праздничную экскурсию (фото)

День рождения одесского трамвая: в «электротранспортном» музее провели праздничную экскурсию (фото)

Сегодня, 25 сентября, в музее коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» состоялась праздничная экскурсия в честь 111-й годовщины со дня запуска в Одессе электрического трамвая.

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Об этом сообщает пресс-служба «Одесгорэлектротранса».

Директор музея Максим Коновалов рассказал о становлении предприятия, о тех, кто стоял у истоков трамвайной отрасли в городе и о том, как строили сеть общественного транспорта. Также гостям музея показали уникальные архивные документы и предоставили возможность ознакомиться с экспонатами. Особое внимание они вызвали у детей: маленькие одесситы исследовали старенькие трамваи и троллейбусы, попробовали себя в качестве водителей.

А после экскурсии поклонники электротранспорта совершили путешествие на экскурсионном трамвае от Алексеевской площади до парка Шевченко и Аркадии.

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Вы также можете почитать о том, как городские трамваи въезжали в историю Южной Пальмиры.

Еще по теме: Незнакомая Одесса: как выглядели давние трамвайные билеты.

Фото с Facebook-страницы КП «Одесгорэлектротранс»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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