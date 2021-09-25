Новости Одессы и Одесской области

Каким одесским школам грозит «дистанционка» с понедельника?

Каким одесским школам грозит «дистанционка» с понедельника?

В настоящее время в Одессе не выполнили «план» по вакцинации от COVID-19 только две школы, и если за выходные до 80% учителей этих заведений не получат прививки, то 5-11 классы могут уйти на дистанционное обучение.

Подписаться

Об этом сообщила глава городского департамента образования Елена Буйневич.

По данным Буйневич, уже точно известно, что с понедельника, 27 сентября будут учиться очно учащиеся всех школ, кроме Европейского лицея и школы №51.

«Остались Европейский и 51-я школа. Все остальные учатся очно»,

– написала в Facebook чиновница.

При этом начальные классы будут в любом случае учиться очно.

Но поскольку вакцинация педагогов продолжается, более подробную информацию глава департамента образования пообещала предоставить в воскресенье, 26 сентября.

Ранее в одесской мэрии назвали школы и детские сады, где привиты от коронавируса менее 80% сотрудников. По закону такие учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение или временно прекратить работу.

Напомним, с 23 сентября Украина перешла в «желтую» зону адаптивного карантина. Согласно ограничениям «желтой» зоны, школы и вузы смогут работать очно, если в них вакцинированы хотя бы одной дозой 80% персонала.

Фото: Укринформ

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить