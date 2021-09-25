Каким одесским школам грозит «дистанционка» с понедельника?

В настоящее время в Одессе не выполнили «план» по вакцинации от COVID-19 только две школы, и если за выходные до 80% учителей этих заведений не получат прививки, то 5-11 классы могут уйти на дистанционное обучение.

Об этом сообщила глава городского департамента образования Елена Буйневич.

По данным Буйневич, уже точно известно, что с понедельника, 27 сентября будут учиться очно учащиеся всех школ, кроме Европейского лицея и школы №51.

«Остались Европейский и 51-я школа. Все остальные учатся очно»,

– написала в Facebook чиновница.

При этом начальные классы будут в любом случае учиться очно.

Но поскольку вакцинация педагогов продолжается, более подробную информацию глава департамента образования пообещала предоставить в воскресенье, 26 сентября.

Ранее в одесской мэрии назвали школы и детские сады, где привиты от коронавируса менее 80% сотрудников. По закону такие учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение или временно прекратить работу.

Напомним, с 23 сентября Украина перешла в «желтую» зону адаптивного карантина. Согласно ограничениям «желтой» зоны, школы и вузы смогут работать очно, если в них вакцинированы хотя бы одной дозой 80% персонала.

Фото: Укринформ