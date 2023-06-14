В Украине рекордно подорожал лук: эксперты рассказали, почему

В Украине все еще меняется цена на лук – этот овощ, отмечают эксперты, стал в 2023 году рекордсменом в подорожании. Так, в конце мая стоимость лука в оптовых отгрузках достигала 48 грн/кг, что, соответственно, не могло не сказаться и на розничных ценах.

Как заявляют аграрии, высокая цена на лук обусловлена тем, что последнее десятилетие этот популярный в Украине овощ выращивали на территории Херсонской области, ныне оккупированной россиянами.

Также сообщается, что поскольку ощущение дефицита не закончилось, украинские фермеры значительно увеличили площадь посева для овощей борщевого набора на 25-30%.

По словам эксперта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Евгения Кузина, сейчас в Украине местного лука практически не осталось. Импорт из стран ЕС лука урожая 2022 года предлагается по ценам $1,20-1,40/кг. В самом ЕС цены на лук репчатый тоже растут. Например, в Польше они достигли $0,85-1,04/кг.

Также продукцию из Египта можно купить от $0,90/кг. Но спрос на нее не такой высокий, как годом ранее.

«Пока ранний лук из Египта и стран Центральной Азии недостаточно «одет», что считается в Украине признаком недостаточного качества. Этот лук быстрее портится, поэтому трейдеры предпочитают работать с более дорогим луком урожая 2022 года, где риски потерь ниже», – отметил Кузин.

При этом эксперт Тарас Высоцкий утверждает: спустя пару месяцев начнется основной сбор лука и тогда пик высокой цены на него спадет, а затем цена стабилизируется. В то же время в немалой степени на цену лука могут повлиять погодные условия.

Между тем, международный консультант ФАО Федор Рыбалко заявил, что ожидает снижения оптовых цен на лук примерно с 15 июня.

Как сообщалось ранее, за первые четыре месяца 2023 года цены на лук репчатый выросли на 72%. А в целом стоимость овощей в Украине, за исключением разве что картофеля, по меньшей мере, в 1,5 раза превышает показатели прошлого года.

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Фото Хвиля