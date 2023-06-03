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Фруктово-овощной вернисаж: июньские цены на одесском Привозе

Фруктово-овощной вернисаж: июньские цены на одесском Привозе

Дождь не дождь, гром не гром, а в субботний июньский день на одесском Привозе все как обычно: рынок бурлит. Начало второго лета на военном положении на нашем Привозе…
Известный рынок в эти июньские дни – как вернисаж. Особенный, в чем-то даже лечебно- психологический.

Красуются молодые овощи-фрукты ̧ «украшенные» ценниками с надписями: «точный вес», «сладенькая клубничка», «лучшие огурчики». А что с ценами? По сравнению с серединой мая все может показаться «очень ок». Но ведь на дворе начало июня. Сколько стоят на Привозе фруктово-овощные дары в первые дни лета?

Молодые овощи (цены за килограмм):

  • картофель – 35-65 грн;
  • лук – 50-55 грн;
  • чеснок – 130-150 грн;
  • морковь – 50-70 грн;
  • свекла – 50-70 грн;
  • капуста – 40-45 грн;
  • помидоры – 70-150 грн;
  • огурцы – 50-80 грн;
  • кабачки – 45-70 грн;
  • горошек – 50-75 грн.
Овощи на Привозе
Овощи на Привозе2
Овощи на Привозе3
Овощи на Привозе4
Овощи на Привозе5
Цены на Привозе
Овощи на Привозе6
Овощи на Привозе7
Цены на Привозе7

Зелень в пучках:

  • лук – 10-15 грн;
  • укроп – 5-10 грн;
  • петрушка – 5-12 грн;
  • салат – 5-15 грн.
Торговля зеленью в Одессе
Зелень, Привоз, цены

Фрукты-ягоды:

  • яблоки – 20-40 грн;
  • абрикосы – 75-150 грн;
  • персики – 120-200 грн;
  • черешня – 80-140 грн;
  • клубника – 45-80 грн.
Цены на абрикосы, одесский Привоз
Цены на Привозе2
Цены на Привозе3
Цены на Привозе6
Цены на Привозе8

Что касается малины, то мы ее на Привозе не нашли (а еще считается, что на нашем Привозе можно купить все, что угодно и еще чуть-чуть!). Говорят, «не сезон». Даже предложили купить вместо малины виноград. Кстати, его цена – 200-250 гривен.

Читайте также: От картошки до черешни: цены на сезонные овощи-фрукты на одесском Новом базаре.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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