Фруктово-овощной вернисаж: июньские цены на одесском Привозе

Дождь не дождь, гром не гром, а в субботний июньский день на одесском Привозе все как обычно: рынок бурлит. Начало второго лета на военном положении на нашем Привозе…
Известный рынок в эти июньские дни – как вернисаж. Особенный, в чем-то даже лечебно- психологический.
Красуются молодые овощи-фрукты ̧ «украшенные» ценниками с надписями: «точный вес», «сладенькая клубничка», «лучшие огурчики». А что с ценами? По сравнению с серединой мая все может показаться «очень ок». Но ведь на дворе начало июня. Сколько стоят на Привозе фруктово-овощные дары в первые дни лета?
Молодые овощи (цены за килограмм):
- картофель – 35-65 грн;
- лук – 50-55 грн;
- чеснок – 130-150 грн;
- морковь – 50-70 грн;
- свекла – 50-70 грн;
- капуста – 40-45 грн;
- помидоры – 70-150 грн;
- огурцы – 50-80 грн;
- кабачки – 45-70 грн;
- горошек – 50-75 грн.
Зелень в пучках:
- лук – 10-15 грн;
- укроп – 5-10 грн;
- петрушка – 5-12 грн;
- салат – 5-15 грн.
Фрукты-ягоды:
- яблоки – 20-40 грн;
- абрикосы – 75-150 грн;
- персики – 120-200 грн;
- черешня – 80-140 грн;
- клубника – 45-80 грн.
Что касается малины, то мы ее на Привозе не нашли (а еще считается, что на нашем Привозе можно купить все, что угодно и еще чуть-чуть!). Говорят, «не сезон». Даже предложили купить вместо малины виноград. Кстати, его цена – 200-250 гривен.
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