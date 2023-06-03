Фруктово-овощной вернисаж: июньские цены на одесском Привозе

Дождь не дождь, гром не гром, а в субботний июньский день на одесском Привозе все как обычно: рынок бурлит. Начало второго лета на военном положении на нашем Привозе… Известный рынок в эти июньские дни – как вернисаж. Особенный, в чем-то даже лечебно- психологический.

Красуются молодые овощи-фрукты ̧ «украшенные» ценниками с надписями: «точный вес», «сладенькая клубничка», «лучшие огурчики». А что с ценами? По сравнению с серединой мая все может показаться «очень ок». Но ведь на дворе начало июня. Сколько стоят на Привозе фруктово-овощные дары в первые дни лета?

Молодые овощи (цены за килограмм):

картофель – 35-65 грн;

лук – 50-55 грн;

чеснок – 130-150 грн;

морковь – 50-70 грн;

свекла – 50-70 грн;

капуста – 40-45 грн;

помидоры – 70-150 грн;

огурцы – 50-80 грн;

кабачки – 45-70 грн;

горошек – 50-75 грн.

Зелень в пучках:

лук – 10-15 грн;

укроп – 5-10 грн;

петрушка – 5-12 грн;

салат – 5-15 грн.

Фрукты-ягоды:

яблоки – 20-40 грн;

абрикосы – 75-150 грн;

персики – 120-200 грн;

черешня – 80-140 грн;

клубника – 45-80 грн.

Что касается малины, то мы ее на Привозе не нашли (а еще считается, что на нашем Привозе можно купить все, что угодно и еще чуть-чуть!). Говорят, «не сезон». Даже предложили купить вместо малины виноград. Кстати, его цена – 200-250 гривен.

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