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Когда подешевеют лук и морковь?

Когда подешевеют лук и морковь?

Подорожание овощей весной для нас не новость – так происходит каждый год. Однако этой весной овощи в Украине дорожают рекордными темпами, в частности, лук (он сейчас стоит 55 гривен за кг) и морковь (45 гривен за кг). В то же время в Минагрополитики заверяют: хоть и не очень скоро, но овощи начнут дешеветь.

По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, на то есть объективные причины:

  • первая: из-за энергетического кризиса не удалось сохранить большую часть урожая;
  • вторая: многие овощи, прежде всего, лук и морковь, выращивались в Херсонской и Запорожской областях и из-за оккупации их не смогли доставить потребителю.

Для стабилизации цен аграрии планируют увеличить посевные площади под лук, морковь и другие овощи, благодаря чему ожидается больший урожай.

«В этом году ситуация с луком и морковью на рынке будет стабильной по сравнению с прошлым годом. Продукты будут более доступны украинскому потребителю», – подчеркнул Тарас Высоцкий.

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Фото ТСН

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