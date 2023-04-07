Когда подешевеют лук и морковь?

Пасха-2023: во сколько обойдутся одесситам куличи, паски и крашенки? (фоторепортаж) Не за горами самый большой и светлый христианский праздник – Пасха. В этом году по католическому календарю праздник выпадет на 9 апреля, а по православному – на 16 апреля. Некоторые одесситы и гости нашего города уже вовсю готовятся к торжеству. Кто-то закупает яйца, кто-то скупает муку, а кто-то присматривается к пасхальным украшениям. И «Одесская жизнь» решила поинтересоваться, во сколько в 2023 году обойдется пасхальная корзина. Поэтому мы подготовили для вас полезный фоторепортаж с ценами на самые актуальные пасхальные продукты. ПОДРОБНЕЕ

Какие продукты подорожают на Пасху? Обычно перед праздниками, особенно перед Пасхой, цены на продукты ползут вверх. В этом году, по словам экспертов, большого роста цен не будет. Это связано с тем, что покупательная способность за время войны значительно упала. У людей просто нет денег. ПОДРОБНЕЕ

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В этом году Одесса станет арбузной столицей Украины В Украине центром выращивания арбузов всегда был Херсон. Но в 2023 году посевной компании в Херсонской области не будет — поля заминированы. А арбузы будут выращивать на Одещине. ПОДРОБНЕЕ